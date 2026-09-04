Il podio dei governi più longevi è tutto di centrodestra. Gasparri: “Non è un caso, a sinistra solo liti e instabilità”

Record nel record

Fatevi una domanda e -marzullianamente- datevi una risposta. E’ il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a incalzare una sinistra “negazionista” che continua nel suo mantra: il governo festeggia ma il Paese non ha nulla da festeggiare. L’opposizione fa il suo mestiere, ma negare dati e risultati non è la via migliopre bper acquirire credibilità. ”Alla sinistra astiosa che contesta l’efficacia dell’azione del governo Meloni suggeriamo una riflessione”, irrompe il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, gelando gli oppositori.

Sul podio della durata tre governi di centrodestra: Meloni supera Berlusconi

La riflessione è questa: “Giorgia Meloni guida un esecutivo di centrodestra che batte oggi il record di durata in tutta la storia repubblicana. È un dato di fatto importante, perché la stabilità è un requisito prezioso per la vita democratica. E quando i governi duravano pochi mesi ci si lamentava della debolezza istituzionale, che finiva per essere una penalizzazione anche per gli stessi cittadini. Ma faccio notare – la puntura di Gasparri – che il governo Meloni che arriva al primo posto per durata, ha appena superato altri due governi di centrodestra guidati da Berlusconi: uno nel 2001 e uno nel 2008. Sul podio quindi troviamo tre governi di centrodestra”. Da questo presupposto non lusinghiero per i governi precedenti a guida centrosinistra va segnalato che non si tratta di un “fatto non casuale”.

La sinistra si guardi allo specchio: solo precarietà dai suoi governi

Va dunque tracciata una linea e tratte delle somme. “La sinistra vuol dire frammentazione, instabilità, liti, risse e crisi quando ha la possibilità di governare. Il centrodestra in diverse stagioni e in diversi contesti, è riuscito a dare stabilità al Paese. E ha fatto, anche nel merito, scelte preziose e fondamentali come quelle che sta facendo il governo Meloni con il supporto importante dei Vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini. La sinistra quindi vuol dire precarietà per il Paese, egoismi e instabilità. Il centrodestra invece garantisce una guida affidabile e proiettata nel tempo, una opportunità fondamentale per un Paese che nei decenni passati era celebre per la precarietà dei propri governi”. Dunque, il centrosinistra può pure sminuire la portata del valore della stabilità nelle scelte di visione, ma non abbindola più nessuno quanto a instabilità e litigiosità. Se solo si proiettassero i balletti per le primarie in chiave nazionale ci sarebbe da rimanere inorriditi all’idea di un governo fatto di forze inconciliabili in molteplici aspetti- chiave della politica italiana.

Il podio

Questo il podio: Governo Meloni — 1.413 giorni, dal 22 ottobre 2022 a oggi. È da oggi il più longevo. Governo Berlusconi II — 1.412 giorni, dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Governo Berlusconi IV — 1.287 giorni, dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Ad oggi i primi tre posti per durata sono occupati da tre governi di centrodestra. Il quarto è il Craxi I con 1.093 giorni, mentre il primo governo riconducibile al centrosinistra nella graduatoria è il Renzi, quinto con 1.024 giorni. Dunque, non è con l’astio con cui i partiti di sinistra stanno guardando la festa del record del governo che potranno capovolgere o negare la verità di una coalizione che non ha ancora né programma, né leaderschip. Riflettano prima di schizzare inutile veleno.