Meloni in partenza per Bari: “Contenta? Sono responsabilizzata come sempre”

Foto: Ansa / Filippo Attili (4 maggio 2026)

Il giorno del record

La premier intercettata dai cronisti a Fiumicino. E sui social risponde alle congratulazioni dei leader del mondo

Contenta? “Sono responsabilizzata come sempre”. A Fiumicino, mentre stava per imbarcarsi alla volta di Bari, dove FdI celebrerà il traguardo di governo più longevo della Repubblica, Giorgia Meloni ha risposto così ai giornalisti che le chiedevano del suo stato d’animo in questa data storica. Anche in questa occasione la premier si è tenuta lontana da vuoti trionfalismi, ribadendo con quelle poche parole il senso del messaggio postato stamattina sui propria social: il primato di longevità, “è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare”.

Meloni: “Contenta? Sono responsabilizzata come sempre”

Una linea di sobrietà che la premier ha mantenuto quando i cronisti le hanno chiesto quanti giorni ancora l’aspettano a Palazzo Chigi. “Non lo so, questo non dipende da me, non solo da me”, ha risposto, non sottraendosi neanche alle domande sul rischio di influenze russe sul voto. “Siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. E quindi monitoriamo tutto quello che c’è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte”, ha detto.

Ecr: “Ha portato stabilità e sicurezza non solo all’Italia”

Intanto continuano ad arrivare i riconoscimenti internazionali per ciò che la durata del governo significa. Fra questi anche quello del gruppo Ecr al Parlamento europeo, che ha sottolineato come Meloni abbia “portato stabilità e sicurezza non solo all’Italia, ma anche una nuova direzione per l’Europa: un’Ue che ascolta i suoi Stati membri e rispetta i suoi cittadini”.

La premier risponde ai messaggi di congratulazioni dei leader internazionali

Messaggi ai quali la premier sta rispondendo personalmente su quei social attraverso cui le congratulazione le sono arrivate pubblicamente, dal primo ministro indiano Narendra Modi alla premier giapponese Sanae Takaichi, dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Bin Zayed al segretario generale della Nato, Mark Rutte.