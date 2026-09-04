«Il record del governo di Meloni fa il giro del mondo: dall’India al Giappone, al Belgio, le congratulazioni dei leader»

Foto: Ansa Foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

I rapporti internazionali

Sono numerosi i leader internazionali che in queste ore – attraverso i social – stanno esprimendo a Giorgia Meloni le congratulazioni per il record di longevità del suo esecutivo. Dal Giappone la premier Sanae Takaichi invia le sue congratulazioni alla “mia cara amica”, esprimendo ammirazione “per gli instancabili sforzi di Giorgia nell’affrontare varie sfide per i cittadini italiani”. “Nel corso dei due vertici tenutisi quest’anno, abbiamo confermato la nostra amicizia e fiducia reciproca, e approfondire ulteriormente le relazioni tra Giappone e Italia” aggiunge esprimendo la volontà di “continuare a sviluppare le strette relazioni tra i nostri due paesi, che quest’anno hanno celebrato il 160° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e sono diventati ‘partner strategici speciali’ “.

Modi e la fiducia in Giorgia

Parole anche dal primo ministro indiano Narendra Modi che via social rivolge le “congratulazioni alla mia amica” Giorgia Meloni “per essere diventata il Primo Ministro con il mandato più lungo e ininterrotto nella storia dell’Italia del dopoguerra. Questo traguardo riflette la fiducia che il popolo italiano ripone nella sua leadership”. In un post Modi sottolinea come “la sua amicizia è stata inoltre determinante nel rafforzare il Partenariato Strategico Speciale tra India e Italia e non vedo l’ora di proseguire la nostra stretta collaborazione per costruire un futuro prospero per i popoli dei nostri Paesi”. Il premieri indiano conclude esprimendo “i miei migliori auguri per il suo continuo successo negli anni a venire”.

La stima dal Belgio

Dal Belgio il primo ministro Bart de Wever osserva come “in un momento di profonda incertezza geopolitica, la stabilità e l’autorevolezza che assicura all’Italia e all’Europa sono altamente premurose”. “Tengo profondamente al nostro rapporto, sempre sincero, e ammiro la sua determinazione a mantenere l’Europa sicura ea renderla più prospera, obiettivi che condividiamo” conclude De Wever ricordando il prossimo incontro a Roma in agenda lunedì 7.

Un post dall’Azerbaigian

Dall’Azerbaigian il presidente Ilham Aliyev scrive a Giorgia Meloni osservando come “questa fase storica riflette la Sua forte leadership, determinazione politica e la fiducia del popolo italiano. Apprezzo molto il ruolo personale del Presidente del Consiglio Meloni ed il Suo contributo prezioso nel rafforzare il partenariato strategico tra l’Azerbaigian e l’Italia Sono fiducioso che la nostra amicizia e cooperazione, reciprocamente vantaggiosa, continuerà ad approfondirsi ed allargarsi a beneficio dei nostri paesi e dei nostri popoli”.