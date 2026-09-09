Ricerca, formazione e innovazione: al via la collaborazione strategica tra Acea e Politecnico di Milano

Esperienze messe a sistema

L'intesa nasce con l'obiettivo di sviluppare progetti congiunti, valorizzando competenze complementari e creando nuove opportunità di sviluppo scientifico e tecnologico

Acea e il Politecnico di Milano hanno sottoscritto un accordo quadro triennale finalizzato a promuovere attività congiunte di formazione, ricerca e innovazione nei settori dell’energia, dei sistemi idrici e dell’economia circolare. L’intesa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, valorizzando competenze complementari e creando nuove opportunità di sviluppo scientifico e tecnologico.

L’accordo strategico tra Acea e Politecnico di Milano

Attraverso l’accordo, le due organizzazioni intendono ideare, sviluppare e implementare iniziative comuni in grado di generare conoscenza, innovazione e impatto concreto sui principali ambiti della transizione sostenibile. In qualità di partner industriale, Acea metterà a disposizione la propria esperienza nei settori della produzione, distribuzione e management dell’energia, della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi ambientali, condividendo le tematiche di ricerca di particolare rilevanza strategica.

Focus su ricerca, formazione e innovazione

Nel dettaglio, l’accordo prevede diverse aree di collaborazione strategica, tra cui lo sviluppo di progetti di ricerca nell’ambito dei sistemi idrici ed energetici, il finanziamento di percorsi di dottorato di ricerca (PhD) e la promozione di iniziative dedicate all’orientamento, all’inserimento professionale e alla valorizzazione dei talenti, attraverso le attività del Career Service del Politecnico di Milano.

Le sfide della trasformazione digitale e della sostenibilità

La collaborazione consentirà inoltre di favorire il trasferimento tecnologico e la formazione di nuove competenze, contribuendo a preparare professionisti e ricercatori capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale e della sostenibilità.

Pastorello: “Rafforziamo l’impegno nella ricerca applicata”

“L’inizio della collaborazione con il Politecnico di Milano – ha dichiarato Marco Pastorello, Chief Transformation Officer di Acea – rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il nostro impegno nella ricerca applicata e nella formazione nei settori infrastrutturali. Attraverso questo accordo vogliamo mettere a sistema l’esperienza industriale di Acea e l’eccellenza accademica del Politecnico per contribuire concretamente alla costruzione di infrastrutture e servizi sempre più sostenibili, resilienti e orientati al futuro”.

Rocchi: “La collaborazione tra università e impresa è fondamentale”

“La collaborazione tra università e impresa – ha sottolineato Daniele Rocchi, Vicerettore per il trasferimento tecnologico e i rapporti con le imprese del Politecnico di Milano – è fondamentale per trasformare la ricerca e le competenze in innovazione capace di incidere concretamente sulle grandi sfide della transizione sostenibile e digitale. L’accordo nasce dalla condivisione di valori e obiettivi centrali per il Politecnico di Milano e per Acea: investire nella conoscenza, formare nuove competenze e sviluppare soluzioni innovative in grado di generare un impatto positivo sulla società. L’eccellenza della ricerca accademica, unita all’esperienza del mondo industriale, crea nuove opportunità di crescita e contribuisce allo sviluppo sostenibile del Paese”.