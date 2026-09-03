Primarie, spunta il sondaggio “ammazza” Schlein: nel Pd c’è chi voterà Conte e perfino Magi… (video)

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Il sondaggio Eurosearch

Fa disperare la segretaria del Pd, Elly Schlein, l’ultimo sondaggio sulle Primarie del centrosinistra, nei giorni in cui si discute se farle o meno, prima ancora di scrivere un programma comune. Nella rilevazione di Alessandra Ghisleri (Euromedia Research), commissionata da “L’Aria che tira“su La7, questa mattina, la sondaggista a suon di numeri ha dimostrato che in caso di Primarie aperte a tutti, la Schlein sarebbe in grande difficoltà. ” Conte è avvantaggiato, perché una parte del Pd lo vota perché non è contenta di Elly Schlein, mentre l’elettorato M5S vota stabilmente il suo leader”. Ma l’amaro Calabresi, a Milano, non è l’unico problema di Elly. Ghisleri fa notare che “una parte del Pd voterebbe Conte perché non è contenta della Schlein, e perfino Maggi, se non la Salis, se scendesse in campo”. Una trappola, quella delle Primarie, per la Schlein, che del resto non può dire no allo strumento che ne aveva decretato, quattro anni fa, la leadership. “La mia posizione non è mai cambiata, la conoscete: o accordo o primarie, ma ora non perdiamoci via in un dibattito parlando solo di noi, perché c’è tanta attesa nel Paese di sentire che cosa vogliamo fare per ridurre i danni di questo governo Meloni, che dopo quattro anni consegna un Paese più fragile, con i salari tra i più bassi d’Europa, le bollette tra le più care, con le liste d’attesa della sanità che si allungano e con la crescita a zero”, ha detto ieri. La segretaria del Pd ribadisce che alle prossime elezioni il campo progressista “andrà unito”. Ma con quale programma e quale leader?