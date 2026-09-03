Ceuta, 17enne marocchino muore senza assistenza medica in un centro d’accoglienza: il fallimento del modello Sanchez

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (21 agosto 2026)

La tragedia nell'enclave

Scoppia la bufera sulla gestione del governo mentre quasi duemila minori restano stipati nei centri o all'aperto. Aumentano i casi di violenza sessuale

La politica dei confini aperti e dell’accoglienza a tutti i costi del governo guidato da Pedro Sánchez fa registrare l’ennesima, drammatica conseguenza. Un adolescente marocchino di 17 anni è morto all’interno della sua stanza nel centro di accoglienza “La Esperanza” a Ceuta, stroncato da una gravissima crisi ipoglicemica causata dal diabete di cui soffriva. Il ragazzo era entrato nell’exclave spagnola nella notte tra il 30 e il 31 luglio, trascinato dall’ondata migratoria di massa che aveva investito il territorio.

La tragedia e la scarsa assistenza

La tragedia mette a nudo il cortocircuito delle strutture gestite dalle autorità. Nonostante il giovane fosse affetto da una patologia severa e teoricamente sottoposto a monitoraggio medico sin dal suo arrivo, i controlli sanitari non sono bastati a salvargli la vita. Il corpo è stato trovato dal compagno di stanza che ha dato l’allarme, ma per il 17enne non c’era già più nulla da fare.

Il caos dei numeri: il sistema Sanchez è al collasso

Il dramma si consuma nel mezzo di un collasso strutturale senza precedenti causato dall’inerzia dell’esecutivo centrale di Madrid. Secondo i dati del Dipartimento per la tutela dell’infanzia, le strutture di Ceuta ospitano attualmente 1.478 minori, una cifra ben oltre la capacità massima consentita.

Le critiche alla gestione governativa si fanno severe di fronte ai dati del ministero dell’Interno: dal 30 luglio sono ben 2.168 i minori migranti identificati e transitati sul territorio. Il sovraffollamento e la mancanza di una strategia nazionale hanno creato una situazione insostenibile, con decine di under 18 costretti a dormire per strada all’aperto a causa della saturazione dei centri. Una crisi umanitaria e logistica che la sinistra di governo continua a non saper governare, pagando il prezzo di una politica migratoria del tutto fuori controllo.

Le violenze sessuali sui bambini

A Ceuta c’è anche l’emergenza della violenza sessuale. Tra i casi più scioccanti figura l’arresto da parte della Policía Nacional di un altro diciassettenne marocchino, accusato di aver abusato di tre bambini di soli 10 e 11 anni all’interno del centro di emergenza Piniers. Le associazioni umanitarie denunciano come il sovraffollamento e la mancanza di spazi sicuri espongano le donne e le ragazze a costanti rischi di tratta e di sfruttamento.

L’omicidio

Una donna residente a Ceuta è stata arrestata oggi con l’accusa di aver ucciso con un’arma da taglio un migrante marocchino durante una lite avvenuta nella sua abitazione. Lo riferiscono fonti di polizia citate da Efe. Secondo le prime informazioni, la donna ha 25 anni, mentre l’uomo, immigrato in situazione irregolare, aveva fra i 25 e i 30 anni. Sarebbe deceduto dopo aver ricevuto una pugnatala al petto.