L’Italia dei trionfi e del riscatto: la diplomazia dello sport consacra i successi del governo sui grandi eventi

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La sfida Milano-Cortina

Dall'assegnazione di Euro 2032 al salvataggio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto e alla sfida vinta di Milano-Cortina. Quando la competenza e l'orgoglio nazionale portano la Nazione sul tetto del mondo

Lo sport non è soltanto competizione, ma un formidabile motore di crescita economica, coesione sociale e proiezione geopolitica della Nazione. Un concetto che la sinistra di governo ha troppo spesso derubricato a questione marginale, ma che il governo guidato da Giorgia Meloni ha rimesso al centro dell’agenda politica, inanellando in poco tempo una serie di successi internazionali senza precedenti. Attraverso una sinergia vincente tra palazzo Chigi, il Ministero dello Sport guidato da Andrea Abodi e i vertici del Coni, l’Italia è tornata a essere il fulcro dei grandi eventi planetari, dimostrando credibilità, capacità organizzativa e un profondo orgoglio nazionale.

La storica assegnazione di Euro 2032: il calcio torna a casa

Il primo grande capolavoro della diplomazia sportiva targata Meloni riguarda i Campionati Europei di calcio del 2032. L’ottenimento dell’assegnazione congiunta a Italia e Turchia da parte della Uefa rappresenta un trionfo storico per il nostro Paese, che non ospitava una grande manifestazione calcistica dalle notti magiche di Italia ’90. L’esecutivo ha sostenuto la candidatura della Figc con atti concreti, offrendo quelle garanzie istituzionali e quei piani di ammodernamento infrastrutturale che i governi precedenti avevano sempre lasciato sulla carta. Euro 2032 non sarà solo una grande festa dello sport, ma l’occasione irripetibile per dotare la Nazione di stadi moderni, sicuri e all’avanguardia, capaci di generare indotto e occupazione per i prossimi decenni.

Milano-Cortina: la sfida dei Giochi Olimpici invernali Sul fronte degli sport invernali, l’esecutivo si è trovato a gestire la complessa macchina organizzativa delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina. Una sfida epica che il governo Meloni ha affrontato impresso una decisa accelerazione ai cantieri e commissariando le opere strategiche in ritardo per garantire il rispetto dei tempi. Grazie al pragmatismo ministeriale e allo stanziamento di risorse mirate, l’Italia si presenta all’appuntamento olimpico con infrastrutture potenziate e un modello di sostenibilità economica che valorizza l’intero arco alpino. Una vetrina globale che rilancia il turismo d’eccellenza del Nord Italia e dimostra la capacità della Nazione di vincere le scommesse più ambiziose.

L’impatto dei Giochi sul PIL

I principali istituti di ricerca economica (tra cui gli studi di Banca Ifis e Unimpresa ) stimano che l’impatto economico complessivo generato dall’evento si collochi tra i 5,3 e i 6,1 miliardi di euro di valore aggiunto per l’Italia. Si stima che l’evento porti a un incremento dello 0,4% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale, con una spinta concentrata sulla città di Milano (fino a +1,7% del PIL locale). La spesa turistica immediata generato circa 1,1 miliardi di euro durante le settimane dell’evento, derivanti dalla presenza di oltre 2,5 milioni di visitatori attesi tra alberghi, ristorazione e trasporti. Ulteriori 1,2 – 1,4 miliardi di euro sono attesi come “effetto trascinamento” nei 24 mesi successivi all’evento, grazie alla visibilità internazionale acquisita dalle località montane e dalle città ospitanti.