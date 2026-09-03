Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Operazione welfare, più donne al lavoro, più sostegni alle famiglie: una priorità del governo Meloni

Riformato l'Isee. I dati

Operazione welfare, più donne al lavoro, più sostegni alle famiglie: una priorità del governo Meloni

Politica - di Angelica Orlandi - 3 Settembre 2026 alle 16:26

Segui il Secolo d'Italia Google Discover Fonti Preferite

Mai così tante donne al lavoro in Italia: a luglio 2026 il tasso di occupazione delle donne ha toccato il 54,5% a livello nazionale, contro il 51,6% del novembre 2022. Contestualmente è cresciuto il sostegno alle famiglie con numeri e provvedimenti importanti.

Sostegno alle mamme e congedi parentali

Introdotto nel 2024, il “Bonus Mamme” (lavoratrici con almeno 2 figli e ISEE fino a 40.000 euro), è stato innalzato nel 2026 da 40 a 60 euro al mese, con esonero contributivo al 100% per le dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli. Non solo: più tempo per i figli grazie al congedo parentale con 3mesi indennizzati all’80% della retribuzione (invece del 30%) entro i
6 anni. Sono stati poi rafforzati i congedi straordinari: estesi fino a 14 anni (prima 12) per i figli con disabilità e raddoppiati i giorni per malattia del figlio (da 5 a 10, fruibili fino a 14 anni).

Nidi, scuola e nuove nascite

Scorrendo i numeri e i dati del Report diffuso da FdI vediamo che il welfare familiare è stato uno dei punti fondati nell’agenda di governo: il “Bonus Nido” è stato potenziato e portato a 3.600 euro annui per ISEE fino a 40.000 euro con rinnovo automatico. Per i figli in età scolare c’è il sostegno all’istruzione con il “Bonus Libri” per le superiori e detrazioni per le spese scolastiche innalzate a 1.000€ per scuola  le paritarie. E’ stato poi confermato anche il “Bonus Nascite”: un contributo di 1.000 euro per i nuovi genitori, introdotto nel 2025 e rinnovato nel 2026.

Isee a misura di famiglia e aiuti alla spesa

E’ stato riformato il calcolo dell’Isee favore dei nuclei numerosi: la prima casa viene esclusa dal calcolo fino a 91.500 euro (prima 52.500euro); e sono stati rivisti i coefficienti dal secondo figlio in su. A sostegno del potere d’acquisto, è stata confermata la Carta “Dedicata a te” (finanziata ogni anno con 500 milioni di euro) e introdotto lo sconto Tari del 25% per le famiglie in difficoltà.

Nuove case a prezzi calmierati

Negli aiuti alle famiglie più in difficoltà  rientrano norme che fanno parte del Piano casa: 10 miliardi di euro per oltre 100 mila alloggi in 10 anni. Si tratta di interventi straordinari per la riqualificazione delle 60 mila case popolari ora non assegnabili. Partenariato pubblico-privato per realizzare e rendere disponibili nuove case a prezzi calmierati da vendere o affittare ad un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto al mercato.

Tutela delle fragilità

Il governo Meloni ha poi voluto fornire risorse per situazioni più delicate e complesse: è stato istituito dal 2026 il Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati (20 milioni di euro); e il Fondo per il sostegno del caregiver familiare (1,15 milioni di euro per il 2026).

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Commenti con contenuti volgari, offensivi, discriminatori, spam o comunque inappropriati non saranno pubblicati.

di Angelica Orlandi - 3 Settembre 2026