Pallanuotisti italiani in costume nel cuore di Tokyo: la sfilata sulle strisce pedonali diventa virale (video)

Foto: screen da Youtube

L'iniziativa benefica

Gridolini di meraviglia, tra le donne giapponesi, commenti un po’ acidi dai maschietti forse invidiosi. Ma la sfilata in costume da bagno per le vie di Tokyo degli atleti italiani è diventata virale sul web. Le immagini dei pallanuotisti per la Pro Recco a passeggio nel celeberrimo “incrocio di Shibuya“, considerato l’attraversamento pedonale più trafficato della Terra nonché uno dei luoghi più iconici del Giappone, sono piaciute a tutti, o quasi. Come si vede dal video, pubblicato sui social dal club campione d’Italia, la camminata degli atleti fuori dalla vasca ha suscitato la curiosità di edochiani e turisti, quasi tutti pronti a immortalare i pallanuotisti facendo foto con il proprio smartphone. L’iniziativa rientra nel World Tour in cui la Pro Recco è impegnata, fino al 18 settembre, fra Cina e Giappone. Traffico, ovviamente, impazzito.