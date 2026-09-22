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Mestre, parlano i genitori nella scuola a maggioranza bengalese: “Una mamma traduceva come poteva… L’italiano è fondamentale»

La prova che un tetto serve

Mestre, parlano i genitori nella scuola a maggioranza bengalese: “Una mamma traduceva come poteva… L’italiano è fondamentale»

Nell'istituto ritiri sempre più frequenti di italiani. Parlano in tv e ai quotidiani alcuni genitori. FdI: "La loro testimonianza spiega perché sia necessario fissare un numero base di studenti stranieri e costruire un’integrazione autentica"

Politica - di Federica Argento - 22 Settembre 2026 alle 16:49

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Era appena suonata la prima campanella dell’anno a Mestre, pochi giorni fa, nell’istituto dove il rientro a scuola è segnato dai ritiri, sempre più frequenti, di alunni italiani “in fuga” da classi a maggioranza bengalese, una comunità particolarmente numerosa a Venezia. “Cerchiamo di fare il nostro meglio, ci dobbiamo unire per aiutare il prossimo”: così disse una collaboratrice scolastica a  “È sempre Cartabianca” su Rete4 in un servizio di inizio anno scolastico. La scelta dei genitori di cambiare istituto ai propri figli continua a far discutere e la filosofia del provvedimento sul tetto di 10 alunni stranieri nelle classi va proprio nella direzione di eliminare i “ghetti” di ogni tipo. Alcuni genitori contattati fuori scuola hanno testimoniato molti problemi legati ai problemi linguistici. “Nella mia esperienza da rappresentante le maestre parlavano in italiano per me e pochi altri genitori. C’era una mamma che traduceva come poteva ma in classe mancava un mediatore“, sottolineava una mamma  che con suo marito critica le falle di un sistema educativo non in grado di soddisfare le esigenze di tutti, italiani e stranieri.

Tetto agli stranieri, parla una mamma di Mestre: “Senza conoscere l’italiano didattica ardua”

Oggi il Corriere della Sera torna sulla situazione in cui si trova la  scuola primaria Cesare Battisti dell’istituto comprensivo Giulio Cesare di Mestre: dove da anni è forte la presenza di studenti non italiani. E’ la prova provata che ci fosse la necessità di una norma che potesse convertire in legge ( probabilmente nel prossimo Cdm) una circolare già esistente e rimasta inapplicata. “La migliore risposta alle polemiche della sinistra arriva da Mestre”, commenta FdI dalle pagine social, “dove gli alunni italiani sono in fuga dalle classi a maggioranza bengalese”.

FdI: Dalle testimonianze dei genitori si capisce la necessità di fissare un tetto per alunni stranieri”

“La testimonianza di alcuni genitori spiega perché sia necessario fissare un tetto alla presenza di studenti stranieri e costruire un’integrazione autentica, che non vada a scapito dei bambini italiani, costretti a sentirsi minoranza nella propria scuola. Ancora una volta chi si oppone a questa norma di civiltà dimostra di essere accecato dall’ideologia e lontano dalla realtà quotidiana delle famiglie”, conclude la nota di FdI dalle pagine social. L’articolo del Corriere fotografa la realtà della scuola di Mestre. “All’infanzia, dei 102 piccoli iscritti cento non sono italofoni. Alle medie la proporzione non cambia di molto: su 118 alunni solo dieci portano un cognome italiano”. Le parole di una mamma moldava di tre figli, che parlano tutti bene l’italiano, e ha sposato un bengalese sono la dimostrazione della realtà che supoera ogni ideologia: «La scuola deve essere usufruibile per tutti, ma purtroppo per esperienza vedo ogni anno arrivare bambini che non conoscono l’italiano, e questa situazione è difficile da gestire — dice la signora Tatiana al quotidiano —. Imparare la lingua è fondamentale, perché solo così possiamo essere tutti integrati».

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