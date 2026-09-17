L’Europa è ferma a 30 anni fa: ecco perché l’Italia può cambiare gli equilibri

Trattati ormai superati

L’Europa rischia il collasso economico: i vecchi Trattati (Maastricht, Lisbona) sono da anni superati di fronte a Cina e USA e vanno rivisti con urgenza per la sopravvivenza economica del continente.

Da anni il dibattito europeo è incentrato su competitività, difesa comune, energia, debito pubblico, immigrazione e politica industriale.

Tutti temi importanti (nessuno risolto) che, però, non vanno ad affrontare la questione fondamentale: l’Unione Europea viene regolamentata da trattati concepiti per un mondo che non esiste più.

Trattati nati per un mondo che non esiste più

Risalgono a cavallo della caduta del Muro di Berlino e della dissoluzione dell’URSS, quando sembrava che l’Occidente sarebbe rimasto il centro incontrastato dello sviluppo mondiale.

In quel contesto la Comunità Economica Europea si trasformò in Unione Europea, realizzando il mercato unico e la moneta unica secondo il principio del “One Market, One Money”.

Quelle scelte derivarono, però, da quel preciso contesto storico. Molti di quei presupposti, nel corso dei decenni, si sono rivelati errati, divenendo anche anacronistici, ma purtroppo sono rimasti così.

Dalla Cina all’intelligenza artificiale: trent’anni che hanno cambiato tutto

Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito alla rivoluzione digitale, alla diffusione di Internet, all’automazione, all’intelligenza artificiale, allo sviluppo delle comunicazioni, della logistica e alla crescita esponenziale dei flussi finanziari e commerciali.

Nuovi attori importanti sulla scena globale hanno modificato profondamente gli equilibri economici mondiali.

Ad esempio, l’evento più significativo è stato l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001. Con quella decisione, per la prima volta, una potenza continentale con oltre 1 miliardo di abitanti è entrata pienamente nel sistema multilaterale degli scambi, trasformando la geografia economica mondiale.

E così intere produzioni, gradualmente, sono state delocalizzate, le catene globali del valore sono state ridisegnate e la concorrenza internazionale ha assunto dimensioni che nessuno aveva previsto quando vennero concepiti i vecchi trattati europei degli anni ’90.

Nel frattempo, la competizione tra Stati Uniti e Cina, la corsa alle tecnologie strategiche, la sicurezza energetica, il controllo delle materie prime e la sovranità industriale sono diventati fattori determinanti per tutte le grandi economie.

Un’Europa analogica nella competizione globale

Il mondo è cambiato, ma l’Europa continua a operare secondo un’impostazione concepita in un’altra epoca.

Stiamo cercando di governare un mondo digitale e multipolare con regole pensate per un mondo analogico e vetusto.

La situazione appare ancora più paradossale se confrontata con quella delle altre grandi economie. Stati Uniti, Cina e molte economie emergenti modificano continuamente strategie, strumenti e assetti normativi per adattarsi ai cambiamenti e aumentare la propria competitività.

In base ai mutamenti dei mercati, correggono gli errori, aggiornano le priorità, ridefiniscono gli obiettivi e adeguano le istituzioni alle nuove realtà economiche.

L’economia e i mercati sono realtà estremamente dinamiche e vanno gestiti con altrettanta rapidità per approntare i correttivi necessari a rimanere competitivi.

L’Unione Europea, invece, è rimasta sostanzialmente cristallizzata in un modello obsoleto e che si è rivelato anche sbagliato rispetto agli obiettivi che si proponeva di raggiungere.

Il ritardo industriale e tecnologico dell’Europa

L’Europa sta producendo nel 2026 gli stessi prodotti di 30 anni fa, ignorando tutte le innovazioni intervenute nel frattempo, dall’elettronica all’intelligenza artificiale, dalla sicurezza ai nuovi sistemi tecnologici; poi ci chiediamo perché si perdono quote di mercato!

L’Europa continua così sul piano istituzionale ed economico.

Le conseguenze sono procedure decisionali lente, difficoltà di adattamento ai cambiamenti globali, eccesso di regolamentazione e insufficiente capacità di elaborare una strategia coerente di crescita.

Si continua a intervenire sui dettagli, introducendo correttivi, deroghe e aggiustamenti, senza affrontare il problema alla radice.

Perché non bastano più semplici correttivi

Perciò non basta modificare qualche regolamento o rivedere alcuni parametri di bilancio. Occorre una revisione dei trattati, ridefinendo finalità, competenze e strumenti dell’UE.

Bisogna stabilire quali siano oggi le priorità strategiche del continente: crescita economica, innovazione tecnologica, sicurezza energetica, politica industriale, autonomia strategica, difesa degli interessi produttivi europei e capacità di competere in un contesto globale sempre più complesso.

Il nodo dell’energia che mette a rischio la manifattura

I differenziali globali dei costi energetici, e quelli tra le industrie dell’UE, pregiudicano la sostenibilità della manifattura e, di nuovo, la ricchezza degli europei.

Nel 2025 i prezzi medi dell’elettricità per i settori ad alta intensità di energia erano doppi rispetto a quelli americani e del 50 per cento superiori a quelli cinesi (fonte IEA). Già prima della crisi di Hormuz, il costo dell’energia per le imprese italiane era di circa il 30 per cento superiore alla media UE.

La manifattura europea è un ecosistema che si è andato organizzando con interdipendenze tra le industrie nazionali, a partire da politiche comuni del carbone e dell’acciaio. Il primo pilastro dell’autonomia strategica che l’Unione dovrebbe promuovere è quello industriale, mentre la frammentazione energetica rende fragili le relazioni decennali di filiera che hanno reso competitiva la manifattura europea.

Non porre rimedio ai differenziali energetici significa rassegnarsi alla contrazione – non immediata, ma inesorabile – di tutta l’industria UE.

Il patrimonio industriale europeo si sta consumando

Se l’Unione Europea non troverà la capacità politica di ripensare sé stessa, il rischio sarà quello di assistere a una progressiva perdita di coesione, consenso e rilevanza politica, fino a mettere in discussione la stessa sostenibilità del progetto europeo così come lo abbiamo conosciuto finora.

Per anni l’UE ha contato su una posizione di vantaggio grazie a un solido apparato industriale, alla qualità del capitale umano, all’innovazione tecnologica e alla capacità delle sue imprese di competere sui mercati globali.

Oggi quel patrimonio appare un capitale che si sta consumando.

Le aziende USA beneficiano di mercati finanziari profondi, energia meno costosa e politiche pubbliche orientate ad attrarre investimenti.

Le imprese cinesi contano su una strategia che coordina infrastrutture, credito, logistica, approvvigionamenti energetici e sviluppo industriale.

Altri Paesi emergenti perseguono il medesimo obiettivo: creare un ambiente favorevole alla produzione e alla crescita delle imprese.

Il peso della regolamentazione sulla competitività

In Europa ogni nuova sfida genera nuovi adempimenti, ogni difficoltà viene affrontata con ulteriori livelli di regolamentazione. Invece di rafforzare la capacità competitiva delle proprie imprese, si finisce spesso per aumentare i costi e rallentare le decisioni.

L’Italia può provare a cambiare gli equilibri europei

I Paesi più manifatturieri se ne sono accorti; l’Italia, avendo acquisito un maggiore peso specifico e reputazionale negli ultimi 3-4 anni, sembra poter smuovere le acque, cercando di sensibilizzare altri Stati a trazione conservatrice… Le difficoltà non mancano e il tempo passa inesorabile.

Il nuovo peso geopolitico dell’Italia

Nel quadro di questa profonda transizione, ora l’Italia si affaccia ai prossimi mesi con una posizione geopolitica e reputazionale sensibilmente rafforzata rispetto al passato.

A differenza di partner storici come la Germania o la Francia — oggi frenati da instabilità politiche interne o da rallentamenti strutturali della crescita —, il governo italiano ha potuto contare su una maggiore stabilità istituzionale e su una spiccata capacità di interlocuzione trasversale, anche grazie a un rapporto solido con i principali partner globali.

L’azione dell’esecutivo punta a sfruttare il posizionamento strategico nel Mediterraneo e i corridoi energetici e commerciali (attraverso iniziative come il Piano Mattei) per fare da apripista a una revisione pragmatica delle politiche comunitarie, specie sul fronte della neutralità tecnologica e della flessibilità sui vincoli di bilancio legati agli investimenti strategici e alla difesa.

La partita delle alleanze per cambiare l’Europa

La domanda è: l’Italia potrà effettivamente influenzare l’agenda europea e la revisione dei grandi Trattati? La risposta passa per la capacità di costruire alleanze mirate con i Paesi a trazione conservatrice e manifatturiera.

Pur non potendo imporre da sola una riscrittura dei trattati fondativi — un processo che richiede il consenso unanime dei 27 Stati membri —, Giorgia Meloni possiede oggi il peso specifico politico ed economico necessario per fungere da ago della bilancia.

Se l’Italia saprà mantenere una linea coerente, la sua spinta per alleggerire la morsa burocratica del Green Deal e correggere le distorsioni sul mercato dell’energia potrà trovare terreno fertile, costringendo Bruxelles a trasformare le emergenze economiche in un’occasione di vera riforma istituzionale.