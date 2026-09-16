Istat: tre milioni di italiane subisce violenza prima dei 16 anni. L’orco è in casa ma poche denunciano. FdI: riconoscere i segnali prima dell’abuso

Familiari e amici

Numeri in calo rispetto all’ultima indagine del 2014, ma sempre preoccupanti. Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l’11,4% delle straniere della stessa età, oltre 244mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Quasi sempre da parte di persone conosciute o in ambito familiare. È quanto emerge dalla terza Indagine sulla Sicurezza delle donne dai 16 ai 75 anni, condotta dall’Istat tra marzo 2025 e gennaio 2026. Tra le straniere il dato più elevato si registra tra le rifugiate, con il 22,4 per cento, (oltre 7mila donne). Rispetto al 2014, anno della precedente indagine, si registra una diminuzione: il dato scende dal 10,6 al 7,8 per cento.

Istat, il 15% delle donne ha subito violenza prima dei 16 anni

Se si guarda all’età delle vittime c’è da raggelare. La maggior parte degli episodi si verifica tra gli 11 e i 16 anni. L’8,2% delle vittime italiane colloca il primo episodio prima dei 6 anni. Il 7,2% delle donne italiane e il 2,8% delle straniere ha subito, prima dei 16 anni, contatti indesiderati nelle aree intime del corpo. Le forme più gravi sono meno frequenti e le differenze tra italiane e straniere si attenuano. Parenti, amici e amici di famiglia rappresentano la maggior parte degli autori, quasi tutti di sesso maschile. Oltre il 58% delle donne vittime di violenza sessuale durante l’infanzia non ha parlato con nessuno delle violenze subite.

Nel 27,3% dei casi gli autori indicati sono il padre o il patrigno

Gli autori più frequentemente indicati sono il padre o il patrigno (27,3%) e un amico, un amico di famiglia o un compagno di scuola (25,4%). Per le straniere il contesto familiare maschile assume un peso maggiore: il 36,6% indica come autore il padre o il patrigno, il 18,8% un fratello o fratellastro (6,6% tra le italiane) e il 12,5% un parente (4,7% per le italiane). Considerando le forme di violenza più gravi, il 47,5% delle vittime straniere è stato colpito, picchiato o ferito in altro modo da parte dal padre e il 43,5% dalla madre; tra le vittime italiane il padre ne è l’autore in circa il 40% dei casi e la madre nel 28%.

Gli autori sono quasi esclusivamente uomini

Per le donne che riferiscono di essere state toccate nelle parti intime contro la propria volontà emerge il ruolo prevalente di figure maschili appartenenti alla rete familiare e relazionale. Tra le italiane, conoscenti e amici, amici di famiglia o compagni di scuola rappresentano, per entrambe le forme, poco meno di un quarto degli autori indicati. Negli episodi in cui la donna riferisce di essere stata toccata nelle parti intime assume tuttavia un peso analogo anche lo sconosciuto (22,8%). Per la forma più grave di violenza sessuale, la costrizione a subire un rapporto sessuale, tra le italiane gli autori più frequentemente indicati sono un conoscente o qualcuno conosciuto di vista (29,1%), un amico, un amico di famiglia o un compagno di scuola (24,9%) e un altro parente (18,4%). Più contenuta è la quota di vittime italiane che indica uno sconosciuto (9,0%). Tra le straniere prevalgono gli episodi attribuiti a uno sconosciuto (56,7%) Quasi assenti invece le violenze sessuali perpetrate dalle donne.

Violenza subita e violenza assistita

Alla violenza subita si somma la violenza assistita. Il 10,4% delle donne italiane e straniere ha assistito, durante l’infanzia, alle violenze verbali o fisiche tra i genitori, nonché alle umiliazioni e denigrazioni rivolte ai fratelli (10,3% per le italiane, 11,6% per le straniere). Vivere in un clima di violenza rende più vulnerabili. Le donne che assistono alla violenza sia verbale sia fisica da piccole sono anche quelle che, sempre da piccole, hanno subito più violenze fisiche e/o sessuali (quasi la metà per le italiane, poco meno di un terzo per le straniere).

FdI: dati preoccupanti. Bisogna intervenire prima che la violenza esploda

“Il dato è in calo rispetto al 2014, ma non può certo lasciarci tranquilli”. Così Cristina Almici di Fratelli d’Italia, componente la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. “Oltre il 58% delle vittime, quando era bambina, non ne ha parlato con nessuno”, sottolinea Almici che richiama il caso di Brescia relativo sulle rivelazioni di violeze di un imam (poi espulso) su una bambina di nove anni, ricordando di aver sottoposto la vicenda al ministro dell’Interno. “In Italia nessuna tradizione può venire prima della legge, della dignità della persona e della tutela dei minori”, aggiunge. Almici richiama la necessità di rafforzare la prevenzione: “Non basta intervenire quando la violenza è già esplosa. Dobbiamo aiutare chi vive accanto ai minori a riconoscere prima i segnali di un abuso”, conclude.

Video della Polizia di Stato: chiedi aiuto, non sei sola

Un video informativa della polizia di Stato – “Chiedi aiuto, non sei sola” – invita alla denuncia perché “non è mai colpa tua” come molte donne vittime di violenza fisica o psicologia sono portate a pensare. “Chiedere aiuto è il primo passo. All’inizio sembra solo gelosia, si pensa passerà. Ma la violenza non è amore e non è mai colpa di chi la subisce”.