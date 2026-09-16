Bollo auto addio, il governo lo cancella per oltre 14 milioni di veicoli. Meloni: era la tassa più odiata dagli italiani

Fonti Chigi

Il provvedimento arriva in Consiglio dei ministri: stop al bollo per le auto di piccola e media potenza, oltre il 70% di quelle in circolazione e per i motocicli. Ogni cittadino potrà usufruire di una sola agevolazione

«Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la decisione che interessa milioni di famiglie e in particolare i possessori di oltre 14 milioni tra auto e motoveicoli.

Il provvedimento è arrivato in questi minui Consiglio dei ministri: stop al bollo per le auto di piccola e media potenza, quelle più utilizzate dalle famiglie italiane. L’agevolazione riguarderà anche le moto. Nel complesso sono interessati circa 14,5 milioni di veicoli

Una misura destinata a interessare milioni di italiani e ad alleggerire il peso delle tasse sulla mobilità delle famiglie. Il governo porta in Consiglio dei ministri l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle maggiormente utilizzate per gli spostamenti quotidiani.

L’esenzione viene prevista anche per tutti i motocicli, con un limite preciso: ogni cittadino potrà beneficiare dell’agevolazione per un solo veicolo.

Bollo auto, esenzione per oltre il 70% delle vetture

La platea interessata è particolarmente ampia. La misura dovrebbe riguardare oltre il 70% delle automobili attualmente in circolazione e la totalità dei motocicli che rientrano nelle condizioni previste.

Complessivamente, secondo le stime indicate, sarebbero coinvolti circa 14,5 milioni di veicoli.

L’obiettivo dell’intervento è ridurre il carico fiscale legato alla proprietà di auto e moto, concentrando il beneficio soprattutto sui mezzi di piccola e media potenza e quindi su una parte consistente delle famiglie italiane.

Meloni: «Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani»

A sottolineare il significato politico e fiscale della misura è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», commenta la premier.

Con l’intervento sul bollo, il governo punta quindi a incidere direttamente su una delle spese ricorrenti sostenute dai proprietari di auto e motocicli, estendendo l’esenzione a una platea di milioni di cittadini. Un’altra misura concreta del governo Meloni che cancella una tassa tra le più odiate dai contribuenti italiani.