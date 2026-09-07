Il Pd va in corteo con i No Tav. Montaruli. “Grave atto di irresponsabilità. Schlein smentisca”

Furono feriti 124 agenti

“Il Pd parteciperà alla manifestazione No Tav, al fianco della galassia autonoma, indetta per ottobre, tramite il suo sindaco Pacifico Banchieri, esponente della direzione metropolitana, come dimostra il sito dello stesso partito. Se non è così, aspettiamo smentita da parte di Elly Schlein e una presa di posizione netta”. Smentita che fino a questo momento non c’è stata. Si tratta della manifestazione del 3 ottobre, da Sant’Ambrogio ad Avigliana, A smascherare l’ambiguità all’interno del Pd è Augusta Montaruli. La vicecapogruppo di FdI alla Camera stigmatizza il fatto che “dopo l’agguato ai cantieri e l’azione eversiva che è costata danni ad agenti, lavoratori e cantieri, vedere oggi esponenti di Elly Schlein promuovere la marcia contro l’opera e pubblicizzarla tra i siti degli autonomi, è la plastica dimostrazione dell’inadeguatezza di tutto il Partito Democratico”.

Il Pd parteciperà alla manifestazone No Tav. Ira Montaruli

Ricordiamo i numeri delle violenze l cantiere di Chiomonte del 26 luglio scorso. Sono 124 gli agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti i negli scontri in Valsusa. E secondo le stime date in quei giorno, sono circa 450 i manifestanti coinvolti nelle violenze e identificati. La premier si recò di persona a dare solidarietà agli agenti per quello he aveva definito “uno scenario di guerra”.

Montaruli: “Grave atto di irresponsabilità”

Per questo, aggiunge Montaruli, “siamo ben oltre a un semplice problema di ambiguità all’interno del Pd. Soprattutto dopo il caso De Rosa di Autistici Inventati, Il Pd si presenta apertamente schiacciato sul mondo antagonista. La marcia, a maggior ragione con la presenza di alcuni sindaci, è il più grave atto di irresponsabilità contro il nostro territorio. Altro che forza di governo, il Pd si sta rivelando un collettivo con la giacca”.

FdI: “La linea del PD è ormai sovrapponibile a quella dei centri sociali”

“La partecipazione del Pd alla manifestazione No Tav è la dimostrazione che il partito della Schlein non ha la caratura per ergersi a forza di governo, dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio. “Il sindaco Pd di Caselette, infatti, getta la maschera e prenderà parte a questa manifestazione come riporta il sito del suo partito. Evidentemente le devastazioni compiute nell’ultima manifestazione da parte dei No Tav non hanno insegnato nulla al Pd”. Incalza anche Immacolata Concetta Zurzolo, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera, constatando che “la linea del PD è ormai sovrapponibile a quella dei centri sociali. L’adesione del sindaco metropolitano Pacifico Banchieri sancisce l’abbraccio definitivo tra i dem e la galassia antagonista. Se non è così, Elly Schlein ci metta la faccia e smentisca subito”.