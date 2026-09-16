Il drone russo piomba in mezzo a una strada, lo disattiva un’anziana: il video dall’Ucraina diventa virale

Foto: Instagram / Ansa (16/9/2026)

A Zaporizhzhia

Nonostante gli apprezzamenti che la signora ha ricevuto sui social, i funzionari ucraini hanno avvisato che oggetti di questo tipo dovrebbero essere maneggiati soltanto dal personale militare addestrato al disinnesco

A volte la guerra può abituare chi la vive e i suoi osservatori a scene tragiche e riprovevoli, ma anche a eventi inattesi. Stavolta è stato il turno di un’anziana signora di Zaporizhzhia, in Ucraina, che si è avvicinata a un drone russo che stava per terra in strada, disinnescandolo dopo aver staccato la batteria.

Il video, che sarebbe stato ripreso proprio dai dispositivi satellitari russi, è stato rilanciato dai media ucraini. Si tratta di un evento straordinario, ma anche molto pericoloso: un velivolo del genere può trasportare un ordigno e quindi rischia di esplodere da un momento all’altro.

Donna ucraina anziana disattiva un drone russo in mezzo alla strada: il video del gesto eroico

Anton Gerashchenko, ex consigliere del Ministero degli Affari Interni ucraino, ha pubblicato la clip dell’anziana signora sui social con un commento: «Questa nonna ucraina ha preso un drone russo in attesa del suo bersaglio e ha tolto la bobina di fibra ottica da esso, rendendo il drone inutile. Sono senza parole. Lei è fantastica. Dio la benedica». Il suo post ha raggiunto rapidamente centinaia di migliaia di visualizzazioni. Secondo United24 media e altri fonti ucraine hanno descritto il velivolo come «in attesa» di essere pilotato, atterrato e posizionato in quel luogo in attesa di un’azione coordinata per colpire determinati obiettivi. L’episodio ha dimostrato come i droni a basso costo abbiano rimodellato le strategie sul campo di battaglia. Qualcuno, sui social, ha descritto l’impegno della donna come un esempio di di intraprendenza civile in un conflitto che ha ripetutamente portato i cittadini comuni a contatto con attrezzature militari avanzate.

Che tipo di drone era?

Il drone disinnescato dalla donna ucraina appartiene alla categoria degli Fpv in fibra ottica, ormai molto comuni nel conflitto russo-ucraino. Il cavo del velivolo può estendersi da 10 a 20 chilometri, fornendo un controllo immune al disturbo elettronico. Inoltre, questa particolarità consente agli operatori di guidare i sistemi carichi di esplosivi con precisione attraverso spazi confinati come finestre, trincee o vegetazione densa.

La Russia ha iniziato a implementare notevolmente questa tipologia di droni intorno al 2024 e le forze ucraine sono state costrette a ideare nuove tecnologie per distruggerli. In passato, i soldati di Kiev hanno affermato di essere equipaggiati con forbici o coltelli specifici, per tagliare le eventuali linee in fibra dei droni che incontrano. Nonostante il gesto eroico della donna, i funzionari ucraini hanno avvisato che soltanto il personale militare addestrato dovrebbe maneggiare i velivoli per tentare di neutralizzarli.