Gli Oasis tornano in Italia: è già caccia ai biglietti per i concerti di Roma. Le 5 canzoni memorabili (video)

L'annuncio

Gli Oasis tornano a Roma. La band di Noel e Liam Gallagher ha annunciato le date di Oasis Live ’27, il nuovo tour che nel 2027 attraverserà Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Irlanda. L’Italia avrà due appuntamenti: 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social della band, accompagnato da un messaggio nel più classico stile Gallagher.

«Dopo un periodo di riflessione, “la forza pop più dannosa della recente storia culturale britannica” si dichiara di nuovo pronta a tornare in azione e a risollevare gli animi del pubblico. Venite a constatare di persona questa ritrovata forma. Sarà uno spettacolo da non perdere».

Due serate che promettono di trasformare l’Olimpico in un gigantesco coro. Perché, al di là della reunion e dell’attesa per il nuovo tour, ci sono canzoni degli Oasis che dagli anni Novanta sono entrate nella storia della musica britannica e continuano a essere ascoltate da generazioni diverse.

Le 5 canzoni più famose degli Oasis

In attesa di conoscere la scaletta dei concerti di Roma, ecco cinque brani simbolo degli Oasis che hanno contribuito a trasformare la band di Manchester in un fenomeno mondiale.

1. Wonderwall

È probabilmente la canzone più famosa degli Oasis. Pubblicata nel 1995 nell’album (What’s the Story) Morning Glory?, Wonderwall è diventata uno dei simboli assoluti del Britpop. La chitarra acustica, la melodia immediatamente riconoscibile e la voce di Liam Gallagher l’hanno resa un classico capace di attraversare le generazioni.

2. Don’t Look Back in Anger

È uno dei grandi inni degli Oasis. Pubblicata nel 1996 e cantata da Noel Gallagher, Don’t Look Back in Anger è diventata negli anni una canzone collettiva, di quelle che negli stadi vengono cantate a squarciagola da decine di migliaia di persone. Uno dei momenti potenzialmente più emozionanti anche delle due serate romane.

3. Champagne Supernova

Il lato più epico e psichedelico della band. Champagne Supernova chiude (What’s the Story) Morning Glory? ed è uno dei brani più amati dai fan. La lunga progressione musicale e l’atmosfera quasi sospesa ne hanno fatto uno dei classici degli Oasis dal vivo.

4. Live Forever

Pubblicata nel 1994 nell’album d’esordio Definitely Maybe, Live Forever è una delle canzoni che lanciarono definitivamente gli Oasis. Nel brano ci sono già l’ambizione e la sfrontatezza che avrebbero caratterizzato la prima fase della carriera dei fratelli Gallagher.

5. Supersonic

È il singolo da cui discograficamente cominciò tutto. Supersonic, pubblicata nel 1994, fu il primo singolo ufficiale degli Oasis. Chitarre potenti, atteggiamento spavaldo e la voce inconfondibile di Liam: contiene già molti degli elementi che avrebbero trasformato il gruppo in uno dei simboli degli anni Novanta.

Oasis a Roma, come comprare i biglietti per lo Stadio Olimpico

Se queste sono alcune delle canzoni che il pubblico spera di ascoltare a Roma, la prima impresa sarà però riuscire ad acquistare un biglietto.

È attesa infatti una domanda altissima per OASIS Live ’27. Per garantire un accesso più equo e limitare la rivendita non autorizzata, la band ha introdotto un sistema di registrazione obbligatoria, già attivo sul sito ufficiale oasisinet.com.

I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle ore 17 italiane. Anche gli iscritti alla mailing list dovranno completare la procedura.

Chi verrà selezionato riceverà un codice univoco e non trasferibile che permetterà di accedere a una specifica finestra di vendita. Le finestre saranno differenti per ogni città e sono programmate dal 25 al 27 settembre.

La regola più importante è una: non ci sarà alcuna vendita generale né sono previste altre forme di prevendita pubblica.

Quanto costano i biglietti degli Oasis a Roma

I biglietti avranno prezzi fissi compresi tra 92,29 e 276,86 euro, commissioni incluse.