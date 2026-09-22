Fiumicino, i tempi di attesa diventano sport: Asi porta yoga e minigolf nei terminal con “Move and Fly”: il progetto

Fare yoga o giocare a minigolf aspettando di imbarcarsi. All’aeroporto di Roma Fiumicino il tempo che separa i passeggeri dal proprio volo diventa un’occasione per muoversi, rilassarsi e divertirsi. È l’idea alla base di “Move and Fly”, il nuovo progetto realizzato da Aeroporti di Roma e ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, che porta l’attività fisica direttamente all’interno dei terminal del Leonardo da Vinci. Trasformare il tempo di attesa in tempo di valore, portando lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e dell’incontro tra persone e culture. Nasce con questo obiettivo “Move and Fly”, il progetto sviluppato da ASI con Aeroporti di Roma, che punta a integrare momenti di attività fisica nell’esperienza dei passeggeri all’interno dell’aeroporto.

“Move and Fly”: come trasformare i tempi di attesa

Il progetto, nella sua prima fase test, prevede l’installazione di due aree, una per lo yoga e una dedicata al minigolf, all’interno delle zone Partenze dei Terminal T1 e T3, nelle quali sarà possibile, per i passeggeri, tramutare l’attesa in momenti di svago e benessere. Ogni postazione prevederà la presenza di istruttori qualificati, anche con padronanza della lingua inglese, per accompagnare i viaggiatori nelle diverse esperienze. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai più giovani. Le postazioni sportive potranno offrire ai bambini un’alternativa dinamica prima di prendere il volo, favorendo l’interazione con i coetanei in un ambiente fortemente multiculturale.

«Al centro di “Move and Fly” c’è una visione precisa: l’aeroporto è il simbolo del viaggio, lo sport è il simbolo del movimento. Unire questi due mondi significa offrire ai passeggeri un modo nuovo di vivere l’attesa, stimolando l’attività fisica in un contesto tradizionalmente sedentario e favorendo benessere, socialità e condivisione», spiega il Presidente di ASI Claudio Barbaro. ( nella foto l’Ad di Adr Marco Troncone, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il presidente di ASI Claudio Barbaro).

Fiumicino e Asi a braccetto oltre il viaggio

«Un grande hub globale come Roma Fiumicino è oggi sempre più chiamato a offrire ai passeggeri un’esperienza che vada oltre la dimensione del viaggio e sappia valorizzare ogni momento trascorso in aeroporto. Portare lo sport nei terminal insieme ad ASI significa dare ancora più qualità al tempo dell’attesa, introducendo per la prima volta una nuova opportunità di benessere coerente con la nostra visione di uno scalo attento alle migliaia di viaggiatori che vi transitano ogni giorno», aggiunge l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone.

Benessere e socialità

«Fiumicino sta investendo nello sport come strumento di benessere e socialità. Lo dimostrano i numerosi interventi che stiamo portando avanti sul territorio: dal Pala Fersini al Cetorelli, al Polo Natatorio, fino alla riqualificazione della pista di pattinaggio e alla realizzazione di una struttura dedicata al tiro con l’arco. Vogliamo centri sportivi all’avanguardia, in grado di ospitare anche competizioni di alto livello, ampliando i confini dell’offerta sportiva locale. Questa visione riguarda anche gli spazi pubblici: i nuovi progetti per i parchi prevedono infatti aree dedicate allo sport e all’attività fisica all’aperto. È quindi significativo che Aeroporti di Roma, realtà da sempre attenta all’innovazione e all’evoluzione dei servizi, scelga di investire in questa direzione. Move & Fly interpreta una visione che condividiamo: rendere lo sport accessibile e vicino alle persone», conclude il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

“Waiting is Energy”, il messaggio che accompagna l’identità visiva di “Move and Fly” e caratterizza gli spazi dedicati al progetto all’interno dei terminal, è quindi più di un claim: è l’invito a cambiare prospettiva sull’attesa. Perché anche pochi minuti possono diventare un’occasione per muoversi, incontrarsi e vivere lo sport. Con Move and Fly, il viaggio comincia ancora prima di salire a bordo.