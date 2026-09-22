Sarah Rizea: 100 medaglie e l’amore per il tricolore e la Nazionale. Chi è la nuova Miss Italia, di origine rumena (video)

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La vera integrazione

Bionda, sorridente, atletica, colta e orgogliosa di essere italiana e di aver vinto almeno cento medaglie, di cui tante con la maglia della nazionale azzurra. Sarah Rizea è la vincitrice di Miss Italia 2026, proclamata ieri al Castello di Santa Severa: di origine rumena, ma italianissima all’anagrafe, Sarah ha 18 anni ed è arrivata alla finale con la fascia di Miss Liguria. Nata l’8 novembre 2007 a Moncalieri, vive a Vado Ligure, nel Savonese. Oltre al concorso di bellezza, ha già un importante percorso sportivo: pratica nuoto artistico, fa parte della Nazionale italiana assoluta ed è atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Nel suo palmarès figurano circa 100 medaglie, tra cui l’argento agli Europei 2024 di Belgrado nel duo misto tecnico e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima. Ha iniziato il nuoto artistico a 8 anni ed è entrata nel giro della Nazionale nel 2021. Si è diplomata al liceo linguistico nel 2026 e si è iscritta a Scienze e tecniche psicologiche. Tra i suoi obiettivi sportivi c’è quello di arrivare alle Olimpiadi.

Sarah Rizea e le cento medaglie: «Il mio sogno restano le Olimpiadi»

Una vita scandita dagli allenamenti cominciata quando aveva appena otto anni. E proprio lo sport è tornato continuamente nelle sue parole dopo la proclamazione. !Sono tutte e due emozioni bellissime e diverse”, ha risposto quando le è stato chiesto di confrontare la vittoria di Miss Italia con la prima convocazione in Nazionale. “Però sono molto felice ora di aver vinto la fascia di Miss Italia”.

“Mi alleno da quando avevo 8 anni. Dunque conto anche le medaglie vinte alle prime gare regionali. Ma ne ho vinte tante, nazionali e internazionali”, ha raccontato. Poi la frase che chiarisce quale rimanga il suo principale obiettivo agonistico: “Sono nella Nazionale assoluta e il mio sogno restano le Olimpiadi”. Tra i risultati più importanti ci sono l’argento agli Europei di Belgrado del 2024 nel duo misto tecnico, il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e diversi podi in Coppa del Mondo. Nel 2026 è stata inoltre convocata per gli Europei di Parigi. La prima chiamata in azzurro risale invece al 2021.

«Non voglio smettere di fare l’atleta»

La vittoria a Miss Italia potrebbe spalancarle le porte della televisione e dello spettacolo. Rizea, però, non sembra intenzionata a scegliere immediatamente tra i due mondi. “Non voglio smettere di fare l’atleta”, ha chiarito, aggiungendo allo stesso tempo di essere curiosa di scoprire quali opportunità le offrirà Miss Italia. La partecipazione al concorso era infatti un desiderio che coltivava dall’infanzia, quando guardava Miss Italia in televisione. Ha aspettato di compiere 18 anni e poi si è iscritta.

Le origini rumene e la dedica alla famiglia

Dietro alla nuova Miss Italia c’è anche una storia familiare che unisce Italia e Romania. Sarah è nata a Moncalieri nel 2007 e successivamente si è trasferita con la famiglia a Vado Ligure. I genitori sono rumeni: il padre Marian lavora come serramentista, mentre la madre Alina lavora all’Ufficio immigrazione della Questura di Savona. Ha inoltre una sorella più giovane, Karina.

In Romania vivono ancora i nonni e Sarah mantiene il rapporto con il Paese d’origine della famiglia. Alla domanda su chi fosse il destinatario della sua vittoria, non ha avuto dubbi: la famiglia che l’ha sostenuta in Italia e quella che vive in Romania.

Il video della premiazione