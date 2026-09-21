Craxi, il “Grazie Bari” e gli anni d’oro del Psi: alla Fondazione Tatarella il libro di Michele Mascellaro

Giovedì 24 settembre

Giovedì 24 settembre 2026, alle 18.30, la Biblioteca della Fondazione Tatarella di Bari (via Piccinni 97) ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’Autore”, dedicato al libro “La stagione del garofano” di Michele Mascellaro, edito da Erf. L’ingresso è libero.

Un viaggio nella Puglia socialista degli anni Ottanta

Il volume ricostruisce, attraverso documenti d’archivio e testimonianze inedite, la storia del Partito Socialista Italiano in Puglia in un decennio cruciale per la politica regionale e nazionale. Secondo Mascellaro, quella stagione sarebbe rimasta a lungo in ombra, schiacciata dalla memoria negativa lasciata da Tangentopoli.

Il libro indaga le ragioni del consenso raccolto dal socialismo pugliese e il peso che il PSI ebbe nella società e nelle istituzioni dell’epoca, descritto come un partito capace di parlare sia al mondo produttivo sia alle fasce sociali più deboli.

Bari protagonista: da Franco De Lucia al “Grazie Bari” di Craxi

Un capitolo centrale del racconto riguarda proprio Bari: la crescita della forza politica del PSI nel capoluogo pugliese a inizio anni Ottanta, la stagione che portò Franco De Lucia alla guida della città e il celebre “Grazie Bari” con cui Bettino Craxi suggellò il legame tra il partito e la città.

Ne emerge il ritratto di un decennio fatto di consenso e conflitti, modernizzazione, ambizioni e contraddizioni: non solo la storia di un partito, ma uno spunto per riflettere sulle trasformazioni della classe dirigente e sul rapporto tra politica, territorio e società in Puglia.

Gli ospiti della serata

L’evento sarà introdotto da Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella. Interverranno Marco Lacarra, deputato del Partito Democratico, e Luigi Decollanz, presidente di Acque del Sud. A moderare il confronto sarà Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

Un’occasione per confrontare memorie e interpretazioni diverse di una fase storica che, a distanza di decenni, continua ad alimentare il dibattito pubblico.