Da Napoli a New York, il Premio Internazionale “Bronzi di Riace” va a Pasquale Antonio Riccio

Foto: Ufficio stampa

A New York

Nei giorni scorsi al Community Center a Brooklyn (New York), si è svolta la cerimonia di consegna della XXV Edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace. Tra le personalità insignite del riconoscimento spicca Pasquale Antonio Riccio, Presidente di Campus Salute e Progetto Alfa. Promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria presieduta dal Patron Giuseppe Tripodi, il Premio rappresenta da un quarto di secolo un ponte culturale di primaria grandezza volto a valorizzare le risorse artistico-archeologiche e le eccellenze del territorio calabrese e italiano a livello globale. L’edizione newyorkese ha coinciso con la celebrazione del 54° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, i due capolavori bronzei riemersi dalle acque dello Ionio divenuti simbolo universale di fierezza, arte ed identità.

Proprio rievocando lo spirito indomito e nobile dei due leggendari guerrieri dell’antichità, la Commissione selezionatrice, il Consiglio Direttivo e il Comitato d’Onore hanno deliberato all’unanimità il conferimento del riconoscimento al Pasquale Antonio Riccio. Una distinzione nata con l’intento di premiare chi ha saputo impegnarsi con dedizione per la crescita morale, sociale e civile del Paese, distinguendosi in Italia e all’estero per altissimo rigore etico, competenza e spiccata professionalità.

La consegna ufficiale è avvenuta di fronte a un parterre composto da illustri autorità civili, militari, religiose e da esponenti di primo piano del panorama culturale ed economico della comunità italo-americana e internazionale.

Nel ricevere il prestigioso premio, Pasquale Antonio Riccio ha espresso profonda commozione e gratitudine, dedicando il tributo a tutti coloro che ogni giorno collaborano con Campus Salute e Progetto Alfa nell’impegno per la prevenzione, la tutela del benessere collettivo e la promozione dei talenti delle nuove generazioni. “Siamo contenti di realizzare le nostre iniziative grazie al volontariato e dimostrare quanto esso sia importante per la comunità da molteplici punti di vista: culturali e naturalmente sociali. Siamo partiti da Napoli e negli anni abbiamo portato il nostro messaggio e la nostra azione con lo stesso spirito degli inizi in Italia e all’estero. Il veder riconosciuto il grande impegno di tutta la nostra squadra in contesti locali e internazionali riempie d’orgoglio”, ha dichiarato il presidente Riccio.