Meloni ai piloti delle Frecce Tricolori: “Mi commuovete”. Ma per i cittadini la star è lei: baci e tifo da stadio (video)

Foto: Ansa / Filippo Attili

Filmato amaro per la sinistra

Durante la visita a Gardone Val Trompia per i 500 anni della Beretta, la premier accolta da una folla entusiasta. Una signora la afferra per baciarla, lei non si sottrae e rassicura: "Arrivo, arrivo da tutti"

L’affetto dei cittadini e l’incontro con i piloti delle Frecce Tricolori. All’indomani della visita a Gardone Val Trompia, per i 500 anni della Beretta e l’inaugurazione del nuovo Innovation Hub dello storico marchio italiano, emergono alcuni video che testimoniano il ruolo di “presidente degli italiani” incarnato dalla premier.

La “presidente degli italiani”

L’espressione è stata usata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – anche lui presente a Gardone Val Trompia – per accompagnare sui propri social il video dell’abbraccio corale, non solo in senso figurato, che i cittadini hanno voluto tributare a Meloni. Assiepati dietro le transenne, chi riprendendo con i telefonini, chi protendendo le braccia per una stretta di mano, i gardonesi hanno riservato alla premier un saluto carico di entusiasmo. Nel video si vede una signora che letteralmente l’afferra per darle un bacio, mentre sotto si sentono applausi e tanti “Ciao Giorgia” e “brava”.

Il video che “farà indispettire la sinistra”

Un’atmosfera gioiosa, alla quale ‘Giorgia’ ha partecipato senza risparmiarsi, tanto da dire a un certo punto “arrivo, arrivo da tutti”. “Questo video farà indispettire la sinistra”, è il commento con cui è stato postato sulle pagine di FdI. In questo contesto si è svolto anche l’incontro della premier con i piloti delle Frecce Tricolori, artefici di un doppio passaggio per celebrare i 500 anni di Beretta.

L’incontro di Meloni con i piloti delle Frecce Tricolori

“Ho avuto il piacere di incontrare i piloti delle Frecce Tricolori: professionalità, passione e orgoglio italiano racchiusi in persone straordinarie”, ha scritto la presidente del Consiglio, a commento del video dell’incontro postato su Instagram.

“Passione, precisione, competenza, coraggio, forza. Siete una straordinaria pagina di quello che l’Italia riesce a raccontare e rappresentare”, le si sente dire nel suo saluto ai piloti. “Tutte le volte che vi vedo volare – dice ancora la premier – mi commuovo, non so perché. La precisione con cui le Frecce passano sull’Altare della patria nell’esatto momento in cui il Silenzio smette di suonare è una delle cose più belle che abbia visto in vita mia. Sono entusiasta di aver avuto il privilegio di vederlo dalla cima dell’Altare della Patria e quindi davvero grazie, grazie, grazie. Sono felicissima di fare la vostra conoscenza”.