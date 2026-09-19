Incubo finito: ritrovate le bambine scomparse. I genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti

Foto: Da web, diffusa dal padre

L’incubo è finito: le due sorelline D. C. di 8 anni e B. C. di 12 anni sono state ritrovate in un negozio gestito da cittadini cinesi in corso Vittorio Emanuele a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, non lontano dall’abitazione in cui vivono con i genitori. A trovarle sono stati i volontari della protezione civile. Le due bambine erano scomparse ieri sera poco dopo le 20. Da quanto si apprende avrebbero trascorso la notte nel negozio. Sui motivi dell’allontanamento stanno ancora lavorando i carabinieri di Caltanissetta. Una delle bambine avrebbe detto agli inquirenti che qualcuno le avrebbe portate nel negozio.

Dal 2024 i sei figli sono stati affidati al padre dopo la separazione. Agli accertamenti sulla situazione familiare starebbe emergendo anche un precedente risalente al 2023. Secondo quanto si apprende, i genitori delle bambine sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sarebbero stati affidati a una comunità.

I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, risiede in un’altra città. Intanto è stato sottoposto a sequestro il negozio gestito da cinesi in cui sono state ritrovate le due sorelline di San Cataldo (Caltanissetta). I carabinieri stanno ascoltando la donna che gestisce il negozio in cui sono state trovate le sorelline.