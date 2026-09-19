Caltanissetta, scomparse due sorelline di 8 e 12 anni. L’appello del padre: “Chi sa qualcosa ci faccia sapere”

Foto: Facebook / Alessandro Costanza

A San Cataldo

Le due bambine, Domitilla e Benedetta, non si trovano da ieri sera. Le cercano polizia e carabinieri. Il padre ha condiviso la foto sui social

Ore di grande apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelline di 8 e 12 anni. Le bambine, Benedetta e Domitilla Costanza, non si trovano da ieri sera, quando sarebbero state viste per l’ultima volta intorno alle 20. Il padre ha sporto denuncia di scomparsa. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri e polizia e il padre ha anche lanciato un appello sui social chiedendo a chi le dovesse vedere di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere della zona in cui si è verificata la scomparsa.

Le ricerche di Domitilla e Benedetta Costanza

Secondo una prima ricostruzione, i genitori sarebbero separati e le sorelline sarebbero rimaste sole in casa. Secondo il racconto del padre, non sarebbero emersi problemi o frizioni che potrebbero far pensare a un allontanamento volontario. L’uomo, Alessandro Costanza, sentito dall’agenzia di stampa Ansa, ha spiegato di avere sei figli “tutti affidati a me, nella fase di separazione dalla mia ex moglie”.

Il racconto del padre

“Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20, le mie figlie Benedetta e Domitilla erano insieme a me. Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all’altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non hanno più fatto ritorno”, ha detto ancora Alessandro Costanza, spiegando che anche la figlia più grande non ha il cellulare, perché si era rotto ed erano in attesa di comprarne uno nuovo e rilanciando la richiesta di aiuto per ritrovarle: “Chi sa qualcosa ci faccia sapere”.