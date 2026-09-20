C’è un Italiano che fa sognare Istanbul: tifosi del Besiktas cantano Toto Cutugno (video)

Orgoglio tricolore

A Istanbul è bastato pochissimo a Vincenzo Italiano per conquistare il popolo del Besiktas. E per celebrarlo i tifosi turchi hanno scelto un inno che più italiano non potrebbe essere: “L’Italiano” di Toto Cutugno. Dopo il travolgente 4-1 rifilato all’Olympique Marsiglia in Europa League, il Besiktas Park si è trasformato in un gigantesco karaoke sulle note di “Lasciatemi cantare”.

Il Besiktas travolge il Marsiglia e lo stadio canta “L’Italiano”

La scena è arrivata al termine di una serata europea da ricordare. Il Besiktas ha dominato l’Olympique Marsiglia, imponendosi per 4-1 e facendo esplodere uno degli stadi più caldi del calcio turco.

Al triplice fischio, dagli altoparlanti è partita la celebre canzone di Toto Cutugno. Un altro italiano che ha avuto all’estero un riscontro più grande rispetto a quanto gli ha tributato una parte del pubblico e della stampa nostrana.

“Un italiano vero”, una scelta tutt’altro che casuale, diventata immediatamente un omaggio all’allenatore azzurro. Migliaia di tifosi hanno accompagnato la musica cantando, saltando e festeggiando sugli spalti.

Le immagini dell’esultanza hanno rapidamente fatto il giro dei social: sul tabellone campeggia ancora il 4-0, prima della rete che ha fissato il risultato definitivo sul 4-1, mentre tutto il Besiktas Park celebra la squadra e il suo tecnico.

Ecco come Vincenzo Italiano ha conquistato Istanbul

Arrivato in Turchia dopo l’esperienza sulla panchina del Bologna, Italiano sembra aver trovato immediatamente la sintonia con un ambiente passionale ed esigente come quello del Besiktas.

Il suo calcio offensivo, aggressivo e votato alla ricerca del gol ha acceso l’entusiasmo della tifoseria bianconera. E una vittoria così netta in Europa non poteva che accelerare il feeling tra l’allenatore e Istanbul.

Per il tecnico azzurro, già protagonista in Serie A sulle panchine di Spezia, Fiorentina e Bologna, la nuova esperienza rappresenta anche una sfida internazionale particolarmente affascinante. E l’inizio, almeno sul piano dell’entusiasmo, non poteva essere migliore.

C’è poi un’immagine che racconta tutto meglio delle parole: uno stadio turco in festa che canta Toto Cutugno per celebrare un allenatore italiano. Da “Lasciatemi cantare” a “lasciatemi allenare”, il passo a Istanbul è stato davvero breve.

Guarda il video: il Besiktas Park canta “L’Italiano” per Vincenzo Italiano