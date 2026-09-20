Spara ai ladri e ne uccide uno. Il vicino derubato poche ore dopo: «Ha fatto bene». Accade a 20 km dalla gioielleria di Roggero

A Cuneo

Rumori nel cortile nel cuore della notte. Un gruppo di quattro o cinque persone nella proprietà. Poi gli spari e un uomo che resta a terra. A Baldissero d’Alba, nel Cuneese, un 35enne ha sorpreso alcuni presunti ladri nella cascina che sta ristrutturando e ha aperto il fuoco, uccidendone uno.

Tutto accade a circa 20 chilometri da Grinzane Cavour, dove nel 2021 la rapina alla gioielleria di Mario Roggero si concluse con due rapinatori uccisi e un terzo ferito. I due casi hanno dinamiche diverse, ma la vicinanza riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla difesa della proprietà.

Sente rumori nella notte e sorprende 4-5 persone

È tra le 2 e le 2.30 quando Roberto Mollo, 35 anni, autotrasportatore, sente dei rumori provenire dall’esterno della cascina di famiglia in fase di ristrutturazione.

Secondo la prima ricostruzione, nel cortile ci sono quattro o cinque persone che si sarebbero introdotte nella proprietà. Mollo impugna una pistola semiautomatica regolarmente detenuta e spara. Uno dei colpi raggiunge un uomo di circa 35-40 anni, ancora in corso di identificazione. Gli altri fuggono.

È lo stesso Mollo a chiamare i soccorsi. I sanitari tentano di rianimare l’uomo, senza riuscire a salvarlo.

Indagano i carabinieri di Bra e del Reparto operativo di Cuneo. Il 35enne è stato ascoltato per ricostruire quanto accaduto: numero dei colpi, posizione delle persone nel cortile e sequenza che ha preceduto gli spari saranno al centro degli accertamenti.

Il sindaco: «Siamo sconvolti, è una bravissima persona»

«Siamo sconvolti, non era mai successa una cosa del genere», ha detto il sindaco di Baldissero d’Alba, Michele Lusso. In paese, spiega, c’era stato «qualche furto ogni tanto», ma mai episodi di questa gravità.

Di Mollo dice: «È una bravissima persona», che «dedica tutto il suo tempo al lavoro, lavora sempre». Il 35enne vive con la madre a circa 200 metri dal cascinale.

Poche ore dopo un altro furto in paese

Meno di dodici ore dopo, tra le 11 e mezzogiorno, viene svaligiata un’altra abitazione.

Il proprietario, Amelio Marchisio, era a messa. Al ritorno trova la casa sottosopra.

«Qui c’è poco controllo e i ladri possono fare come vogliono. Se lo fanno anche di giorno, dalle 11 a mezzogiorno, mi sembra che il discorso sia abbastanza lampante», racconta.

I ladri, secondo Marchisio,