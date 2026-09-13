Kimi ferma più? Nuovo trionfo per Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Ennesima delusione Ferrari

Foto: Ansa / EPA/ANNA SZILAGYI

Al Gp di Spagna

Un successo, l’ennesimo, al termine di un rocambolesco Gp di Spagna che ha regalato all’Italia una grande soddisfazione, nonostante l’ennesima giornata nera delle Ferrari, che restano ai piedi del podio con Leclerc. Sul gradino più alto, invece, si siede Kimi Antonelli: dopo la prima volta a Monza, ecco la prima volta a Madrid. Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes centra l’ottavo trionfo stagionale e diventa il primo vincitore sul nuovissimo circuito del ‘Madring’, davanti a Max Verstappen (Red Bull) e al campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren). Quarto Charles Leclerc con la Ferrari, quinto George Russell con l’altra Mercedes. Con questo successo, che è anche il primo di un italiano nel Gran Premio di Spagna, Antonelli porta il suo vantaggio su Russell – primo inseguitore nella corsa al titolo – a 81 punti (il bolognese sale a 292 punti, contro i 211 del britannico).

La partenza caos

Gp di Spagna a Kimi Antonelli, male le Ferrari

Gp di Spagna subito amaro per la Ferrari. Lewis Hamilton, infatti, è stato costretto al ritiro al settimo giro a causa di un problema ai freni. Il Team ha chiesto al pilota britannico di rientrare ai box dopo una buona partenza. Hamilton finora era rimasto l’unico pilota ad essere andato sempre a punti in questa stagione.

Il pilota inglese della Ferrari, dopo un problema in partenza con un quasi incidente con Max Verstappen, ha iniziato ad accusare ben presto problemi ai freni della sua monoposto costringendolo al ritiro: “Mi sento demoralizzato per tutti a Maranello e per chi viene qui in pista – ha poi spiegato ai microfoni di Sky Sport -. La macchina era grandiosa e pensavo di poter lottare. Sono stato sfortunato”.

La nuova classifica del Mondiale di Formula 1

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Spagna:

1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 292 punti

2. George Russell – Mercedes – 211 punti

3. Lewis Hamilton – Ferrari – 191 punti

4. Lando Norris – McLaren – 186 punti

5. Charles Leclerc – Ferrari – 167 punti

6. Max Verstappen – Red Bull – 145 punti

7. Oscar Piastri – McLaren – 116 punti

8. Isack Hadjar – Red Bull – 68 punti

9. Pierre Gasly – Alpine – 58 punti

10. Liam Lawson – Racing Bulls – 55 punti

11. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 28 punti

12. Franco Colapinto – Alpine – 25 punti

13. Oliver Bearman – Haas – 18 punti

14. Gabriel Bortoleto – Audi – 10 punti

15. Nico Hulkenberg – Audi – 6 punti

16. Carlos Sainz – Williams – 6 punti

17. Alexander Albon – Williams – 5 punti

18. Esteban Ocon – Haas – 3 punti

19. Fernando Alonso – Aston Martin – 3 punti

20. Yuki Tsunoda – Racing Bulls – 1 punto

21. Lance Stroll – Aston Martin – 0 punti

22. Valtteri Bottas – Cadillac – 0 punti

23. Sergio Perez – Cadillac – 0 punti