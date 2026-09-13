Daniel Maldini, incidente stradale all’alba a Milano: è in ospedale. Poche ore prima il gol della vittoria sull’Atalanta

È al Fatebenefratelli

Paura a Milano per Daniel Maldini. Il calciatore del Cagliari è rimasto coinvolto all’alba di domenica 13 settembre in un incidente stradale nella periferia nord del capoluogo lombardo. Maldini è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto poche ore dopo la partita giocata dal Cagliari a Bergamo contro l’Atalanta, nella quale il 24enne era stato tra i protagonisti della vittoria rossoblù.

Daniel Maldini, l’incidente all’alba a Milano

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili e complessivamente sei persone: oltre a Daniel Maldini, due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni.

Tutti hanno riportato ferite giudicate non gravi sulla base delle prime informazioni.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Una delle persone coinvolte è stata medicata direttamente sul luogo dell’incidente, mentre gli altri cinque feriti sono stati accompagnati in ospedale.

Maldini trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli

Daniel Maldini è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.

Le prime notizie sulle sue condizioni sono rassicuranti: il giocatore del Cagliari non avrebbe riportato ferite gravi.

Resta invece da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Milano, impegnati nei rilievi per stabilire le cause e la sequenza dello scontro.

Solo poche ore prima il rigore della vittoria contro l’Atalanta

L’incidente è arrivato al termine di una giornata che sul piano sportivo era stata particolarmente positiva per Maldini. Sabato sera, a Bergamo, aveva trasformato il rigore decisivo nella vittoria del Cagliari contro l’Atalanta, una delle sue ex squadre.

Dopo la partita Maldini aveva trascorso la serata a Milano. Intorno alle 5.15 di domenica mattina è rimasto coinvolto nello scontro in via Caracciolo, seguito dal trasferimento in ospedale per accertamenti.

Chi è Daniel Maldini

Daniel Maldini è nato a Milano l’11 ottobre 2001 e compirà 25 anni tra meno di un mese. Figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare Maldini, è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha esordito in Serie A con la maglia rossonera nel 2020, facendo poi parte della squadra che ha conquistato lo Scudetto nella stagione 2021/22.

Trequartista e attaccante di 188 centimetri, nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e Lazio, prima dell’approdo al Cagliari nell’estate 2026. Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte della Nazionale italiana. Con il club sardo indossa la maglia numero 70.