Bollo auto, Bignami sfida la sinistra: «Dite agli italiani se volete reintrodurlo» (video)

A "Mattino 5"

Televendita, spot elettorale, misura Cetto La Qualunque: la sinistra fa cabaret sulla sospensione del bollo nel 2027 – con l’intenzione del governo di trenderla strutturale-. La dimostrazione che il governo sia in grado di passare dalle parole ai fatti concreti lascia senza parole equilibrate il Campo Largo. Per cui il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ospite di Mattino 5, ha stanato le opposizioni proprio sul tema del bollo, dei carburanti, delle tesse in genere. Facendo notare loro un giochetto insostenuibile che ormai gli italiani hanno appreso, tanto è ripetitivamente inutile. Dice Bignami: se non fai nulla ti criticano, se fai qualcosa ti criticano ugualmente. Un meccanismo ormai scoperto.

Bollo, Bignami: “Le opposizioni prendono l’impegno a confermarne l’abolizione?

“A fronte del caro benzina, se il governo non avesse fatto nulla avrebbero detto, come già iniziavano a fare, che non facevamo nulla. Se facciamo qualcosa dicono che è una misura elettorale. Tra l’altro, mi permetto di far notare che in realtà tagliamo una tassa, anzi, la sopprimiamo- scandisce su Canale5 Bignami- . Così come abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo tagliato l’Irpef, abbiamo tagliato le tasse per le assunzioni nuove”. Ancora, l’elenco è lungo sull’operato del governo in questi 4 anni: “Abbiamo tagliato le tasse per il rinnovo dei contratti di lavoro. E infatti abbiamo tagliato tasse per circa 23 miliardi che quindi rimangono nelle tasche degli italiani”. Dunque, le opposizioni decidano da quale parte stare, abbiano il coraggio di chiarirlo agli italiani in questo anno che ci separa dal voto. Stanno dalla parte delle tasse o dalla parte dell’alleggerimento da un balzello odioso?

Bignami mette alle strette la sinistra: “Reintrodurrebbe il bollo?

“A me, tra le due opzioni, – incalza Bignami – interesserebbe capire una cosa dagli esponenti di sinistra, ovvero: prendono l’impegno di confermare l’abolizione del bollo auto? Perché se prendono l’impegno di confermare l’abolizione del bollo auto, vuol dire che reputano che è una misura giusta. E mi aspetto che la votino in Parlamento nei prossimi giorni. Se non prendono l’impegno, significa che loro lo vogliono reintrodurre. E quindi sarà chiaro che c’è un governo che vuole tagliare le tasse e le taglia; e una opposizione che, nell’ipotesi improbabile che vincano le elezioni, la reintrodurrebbe”. L’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli rappresenta un intervento concreto a sostegno di milioni di cittadini e un segnale importante nella direzione di una minore pressione fiscale. Dall’altra parte – dal partito della patrimoniale- abbiamo ascoltato solo litanie e critiche. Dunque, una bella messa alle strette della sinistra da parte di Bignami.

Sui social: “Hanno il coraggio di lamentarsi…”

E gli utenti social sono per lo più d’accordo con lui. “Chi si lamenta per questa scelta del governo, consiglierei di pagare. Che facciano una donazione alla loro Regione. Questa gente avrebbe, sicuramente, preferito una bella patrimoniale…”, scrive un utente sull pagina Fb del programma. E un altro: “Questi non sono mai contenti, il loro unico obbiettivo è contro il governo. Pensassero ai loro 10 anni al governo, senza mai essere stati eletti da nessuno, i disastri che hanno lasciato”. Un altro prende parte alla conversazione social dal Sud: “In Puglia il bollo auto è il più altao d’Italia, controllate se volete. E la regione è governata dai PD da vent’anni, e parlano pure”…