Il record di longevità
Bari, al via “Il governo più stabile, l’Italia più forte”. Segui qui la diretta e l’intervento di Meloni
Tricolori e migliaia di presenze per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana. Tra i gadget anche il cartellino con la scritta "Io c'ero"
“Il governo più stabile, l’Italia più forte: 4 anni di impegno per la Nazione”. La scritta, arancione e blu su sfondo azzurro, campeggia sul palco allestito al porto di Bari per la kermesse di Fratelli d’Italia, con cui il partito celebra il record di longevità dell’esecutivo.
La manifestazione prende il via, tra tricolori e migliaia di militanti e simpatizzanti arrivati da tutta Italia. Molti indossano il cappellino bianco con lo slogan della giornata, “L’Italia più forte”, riportato anche su una spilletta arancione. In mano, la brochure con l’elenco dei provvedimenti varati dal governo.
Tra i gadget distribuiti anche un cartellino con la scritta “Io c’ero”. Massiccia anche la presenza di ministri, parlamentari ed eurodeputati. In attesa della chiusura affidata a Giorgia Meloni, dopo gli interventi, tra gli altri, dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani da remoto.