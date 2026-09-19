A Piacenza un asilo nido nuovo di zecca grazie al Pnrr. Foti: «Ecco la differenza tra chi fa annunci e chi porta risultati»

Foto: Imagoeconomica / Alessandro Amoruso (Luglio 2026)

Sfida vinta dal governo

«Così aiutiamo davvero le famiglie», il ministro inaugura la nuova struttura e lancia la stoccata alle opposizioni: «Risorse trasformate in opere concrete»

«Quella di oggi a Rottofreno è una giornata importante perché dimostra, con i fatti, cosa significa trasformare le risorse del Pnrr in opere che restano sul territorio e rispondono alle esigenze delle comunità. Oggi consegniamo alle famiglie un asilo nido più grande, più moderno e capace di accogliere in sicurezza più bambini. L’intervento di circa 1,4 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse del Pnrr, consente di aumentare del 50% la capacità ricettiva della struttura». Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione, tira le somme, e prendendo parte all’inaugurazione dell’Asilo nido comunale “La Coccinella” a Rottofreno, in provincia di Piacenza, rilancia obiettivi prefissati e traguardi raggiunti dal governo.

Pnrr, Foti: la sfida che il governo a suon di risultati concreti

E così prosegue e sottolinea: «Il Governo Meloni ha messo le famiglie tra le proprie priorità, perché sappiamo bene che sostenere la natalità non significa soltanto mettere in campo politiche economiche. Ma anche creare le condizioni affinché madri e padri possano conciliare vita familiare e lavoro» ha aggiunto Foti. Che contestualmente rileva con orgoglio: «Con il Pnrr per la fascia 0-6 anni sono stati mobilitati complessivamente circa 3,8 miliardi di euro e realizzati circa 150 mila nuovi posti. La differenza tra una politica degli annunci e una politica dei risultati sta proprio qui: un progetto diventa un edificio. Un investimento diventa un servizio. Una risorsa pubblica si traduce in un’opportunità per le persone». Concludendo: «Il Pnrr dimostra il suo valore proprio quando le risorse si trasformano in opere e servizi a disposizione dei cittadini. Oggi a Rottofreno possiamo dire che una parte di quella grande sfida è diventata realtà».

(Italpress)