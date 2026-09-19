Il libro della Boccia svela il Ranucci geloso di Giletti e Formigli: “Mi disse, meglio il cimitero che in tv da loro”

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Le rivelazioni

“Gli chiesi se preferisse vedermi da Corrado Formigli il giovedì oppure da Giletti il lunedì. La risposta di Sigfrido fu una delle ragioni per cui trovo ancora oggi irresistibile rileggere quella chat, perché non scelse né Formigli né Giletti, ma mi suggerì, sostanzialmente, il cimitero, indicandomi come possibili alternative il Verano oppure Prima Porta, immagine talmente sproporzionata da diventare immediatamente comica e con la quale, evidentemente, voleva farmi capire che avrebbe preferito vedermi quasi ovunque tranne che in uno studio televisivo…”. C‘è anche questo, il fattore Ranucci geloso, nel libro che Maria Rosaria Boccia, annunciato come una “bomba amica” per l’ex conduttore di Report, in stile Lavitola, ma che finisce solo per svelare tristi relazioni falsamente amichevoli tra giornalisti, invidie e perfino gelosie personali.

Il libro della Boccia su Ranucci e il gossip sui colleghi

Boccia, nel volume “Guai a chi lo tocca – Io, Sigfrido e le tempeste“, ricorda che all’epoca, si parla del dicembre 2024, con Giletti i rapporti erano basati quasi esclusivamente sulle sue partecipazioni in tv. Pochi mesi prima si era dovuto dimettere l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che con lei aveva avuto un rapporto finito in tribunale con procedimenti ancora in corso. “All’epoca il mio rapporto con il suo nome – scrive Boccia parlando di Giletti – era legato soprattutto alla televisione e, qualche mese dopo, sarebbe stato lui stesso a contattarmi per valutare una mia partecipazione al programma; ricordo perfettamente, infatti, una conversazione del dicembre 2024 nella quale scrissi a Sigfrido, quasi con il tono di chi domanda a un amico quale ristorante scegliere, se preferisse vedermi da Corrado Formigli il giovedì oppure da Giletti il lunedì”. Lui rispose: cimitero. Come ricorda su X Selvaggia Lucarelli, Ranucci non brilla per stile. “Scopriamo che Ranucci è sempre delicatissimo con i colleghi. A una Maria Rosaria Boccia qualunque che gli chiede se andare nel programma di Giletti o in quello di Formigli risponde che è meglio se va al cimitero, Prima porta o Verano”.

Ma la Boccia non se n’è mai lamentato. “Trovo irresistibile rileggere quella chat” in cui Ranucci rispondeva alla sua provocazione.