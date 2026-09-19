La corsa a sindaco
Esproprio delle case, incubo a Berlino: avanza Elif Eralp, la “Ilaria Salis turca”, leader degli immigrati
La casa al centro dei piani di Elif Eralp, la “Ilaria Salis turca”, leader degli immigrati
Le rilevazioni dicono che ora Elif Eralp è al 22% davanti alla Cdu con il 20% (seguono AfD 18%, Verdi 15%, Spd 12%). Ma la Spd non vuole espropri. Secondo il programma di Die Linke invece i grandi gruppi potranno possedere e gestire fino a 3.000 abitazioni, tutti gli altri immobili verrebbero trasferiti in una «proprietà collettiva». Eralp è nata nel 1981, è giurista, vive a Berlino con marito e due figli e siede nell’Abgeordnetenhaus dal 2021, dove è vicepresidente del gruppo parlamentare della Linke. I suoi genitori, socialisti e sindacalisti, lasciarono la Turchia negli anni Ottanta; lei ha lavorato a lungo su diritto, immigrazione e antidiscriminazione.