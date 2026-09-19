Esproprio delle case, incubo a Berlino: avanza Elif Eralp, la “Ilaria Salis turca”, leader degli immigrati

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La corsa a sindaco

A tutto esproprio proletario, come Ilaria Salis in Italia. Il tema principale della campagna elettorale di Elif Eralp, figlia di immigrati turchi, in corsa per la carica di sindaco a Berlino, è la casa. La casa degli altri, come per la Salis in Italia: come darla a chi ne ha bisogno? La minaccia di espropri proletari, con destinatari gli immigrati, in Germania è reale. La Linke, partito di estrema sinistra, vuole mettere un tetto agli affitti — come Mamdani a New York – e anche espropriare i grandi gruppi immobiliari. Se vince la Eralp, ha promesso che attuerà il referendum del 2021, quando il 57,6% dei votanti berlinesi si schierò per la «socializzazione» dei colossi del real estate.

La casa al centro dei piani di Elif Eralp, la “Ilaria Salis turca”, leader degli immigrati

Le rilevazioni dicono che ora Elif Eralp è al 22% davanti alla Cdu con il 20% (seguono AfD 18%, Verdi 15%, Spd 12%). Ma la Spd non vuole espropri. Secondo il programma di Die Linke invece i grandi gruppi potranno possedere e gestire fino a 3.000 abitazioni, tutti gli altri immobili verrebbero trasferiti in una «proprietà collettiva». Eralp è nata nel 1981, è giurista, vive a Berlino con marito e due figli e siede nell’Abgeordnetenhaus dal 2021, dove è vicepresidente del gruppo parlamentare della Linke. I suoi genitori, socialisti e sindacalisti, lasciarono la Turchia negli anni Ottanta; lei ha lavorato a lungo su diritto, immigrazione e antidiscriminazione.