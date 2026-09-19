Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Trump annuncia l’accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico
Foto: Imagoeconomica / Via Casa Bianca (Foto d'archivio luglio 2026)

Il disgelo

Fine della guerra artica: Trump annuncia l’accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio. Un’intesa “a vita infinita”

Svolta o resa? Tra dubbi e lacune, annunci trionfali e plausi bilaterali, di certo c'è che il controllo Usa permanente e definitivo sull'isola azzera le mire espansionistiche degli avversari strategici di sempre: Cina e Russia. La firma ufficiale avverrà la prossima settimana a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu

Esteri - di Lorenza Mariani - 19 Settembre 2026 alle 11:50

Segui il Secolo d'Italia Google Discover Fonti Preferite

Dopo mesi di guerra fredda, anzi “artica”, tra Washington e Copenaghen, nella nottata appena passata arrivata una storica intesa, a «vita infinita». Un patto che trasforma l’Artico nel bastione inespugnabile dell’Occidente. Donald Trump lo ha annunciato con toni trionfali su Truth: gli Stati Uniti hanno siglato un accordo monumentale con il Regno di Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia.

L’intesa assegna a Washington il controllo permanente e definitivo sulla sicurezza dell’isola, azzerando le mire espansionistiche degli avversari strategici di sempre: Cina e Russia. O meglio: a validare misure volte a impedire basi o investimenti sensibili di avversari statunitensi.

Trump annuncia l’accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato sul social Truth un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico. «Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno concluso un accordo con il Regno di Danimarca e con la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente della sicurezza e di tutte le altre necessità in Groenlandia, affrontando completamente tutte le nostre numerose preoccupazioni nazionali. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti!» scrive.

I punti clou dell’intesa

Ossia: il trattato – la cui firma ufficiale avverrà la prossima settimana a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu – stabilisce che nessun Paese ostile potrà mai più installare basi militari. Schierare truppe. O effettuare investimenti sensibili sul territorio groenlandese senza l’esplicito e preventivo benestare scritto della Casa Bianca. Non solo. Fonti del Dipartimento di Stato confermano che gli Usa avranno libero accesso permanente. Diritti di sorvolo. E la facoltà di costruire nuove basi strategiche, garantendo la difesa del continente americano senza alcun costo aggiuntivo per i contribuenti statunitensi.

La conferma nelle dichiarazioni di Trump

«Su mia direttiva abbiamo lavorato con i rappresentanti della Danimarca e della Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena capacità di fare tutto ciò che sarà necessario in Groenlandia per garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d’America», ha asserito via social il presidente Usa. Aggiungendo e sottolineando: «Inoltre, da questo momento in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà masi avere una base in Groenlandia. Una presenza militare in Groenlandia. O effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra espressa approvazione scritta».

Svolta o resa?

La svolta, sebbene non configuri una formale cessione di sovranità, rappresenta una parziale vittoria politica e geopolitica per Trump, dopo mesi di latente “guerra fredda artica”. Tuttavia, a molti osservatori sfugge ancora come e perché si sia consumata questa repentina mezza capitolazione strategica sia a Copenaghen che a Nuuk.

Danimarca e Groenlandia plaudono all’accordo con Trump: è «positivo per la Nato e per l’Europa»

Non a caso, sia la premier danese Mette Frederiksen, sia il capo del governo locale Jens-Frederik Nielsen, hanno dipinto l’accordo come estremamente «conveniente» e positivo per la sicurezza dell’Europa e della Nato. È «positivo per la Nato e per l’Europa», ha affermato il Primo ministro della Danimarca, Mette Frederiksen, secondo la quale l’intesa «rafforza la nostra sicurezza comune nell’Artico e nell’area del Nord Atlantico».

«È motivo di soddisfazione – ha fatto eco Jens-Frederik Nielsen, capo del Governo della Groenlandia – il fatto che stiamo per stipulare un accordo che garantisce e rafforza la sicurezza della Groenlandia. Del Regno di Danimarca. Degli Stati Uniti e dell’Alleanza occidentale».

Un plauso che incassa peraltro anche il sostegno del ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen. Eppure, se le leadership scandinave benedicono l’intesa in chiave anti-Mosca, nessuno si è ancora espresso chiaramente su cosa l’isola riceverà concretamente in cambio per aver accettato una presenza militare americana così pervasiva. Capillare. E a tempo indeterminato.

Lacune, dubbi, e l’annuncio trionfale

E tra lacune e dubbi, una cosa sembra certa al momento: Trump – e non manca di ribadirlo e rilanciarlo – è riuscito laddove i suoi predecessori avevano fallito per oltre un secolo. Tanto che nel post dell’annuncio trionfale scrive: «Per oltre 100 anni, i presidenti americani hanno conosciuto l’importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a fare qualcosa al riguardo. Sono orgoglioso di essere il presidente che ha affrontato in modo permanente e definitivo questa questione così importante. Si tratta di un accordo a “vita infinita”: non ha scadenza. Siamo molto onorati e orgogliosi di quanto è appena accaduto. E tutto ciò che è stato concordato oggi sarà custodito con orgoglio dal popolo americano».

Insomma, l’Artico sembra blindato. La minaccia cino-russa ricacciata indietro. E gli Stati Uniti coronano un sogno geo-strategico destinato a incidere profondamente sugli equilibri del Nord del mondo. Tutti contenti? Per ora sembra di sì…

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Commenti con contenuti volgari, offensivi, discriminatori, spam o comunque inappropriati non saranno pubblicati.

di Lorenza Mariani - 19 Settembre 2026