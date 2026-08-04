Volontaria di una Ong uccisa e messa in valigia: l’assassino è un immigrato afghano che lei aveva aiutato

E’ un immigrato afghano, pugile professionista, l’assassino della donna britannica trovata cadavere in una valigia in un palazzo del centro di Atene. Il suo corpo era stato scoperto il 18 luglio in uno stabile abbandonato di via Evelpidon, nel quartiere ateniese di Kypseli. La vittima, Elisabeth-Jane Ross, operatrice umanitaria scozzese di 38 anni, è stata identificata grazie alle impronte digitali, incrociate con la banca dati dell’Interpol: era nata in Scozia e sarebbe giunta in Grecia in aereo dall’isola di Cipro all’inizio del mese. La donna frequentava la Grecia da oltre sette anni e collaborava con diverse organizzazioni non governative impegnate a sostegno delle persone vulnerabili. Sempre secondo il Sun, nei giorni precedenti la scomparsa sarebbe stata vista avvicinare alcuni senzatetto nei pressi di un parcheggio abbandonato: gli inquirenti, scrive il quotidiano, starebbero valutando l’ipotesi che a ucciderla possa essere stata una persona che lei stessa cercava di aiutare. La polizia greca ha arrestato Sharif Ahmadzai, 26 anni, pugile professionista afghano arrivato in Grecia da adolescente, con l’accusa di aver ucciso la donna e di aver cercato di occultarne il corpo.