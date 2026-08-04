FdI smonta i piani di Gualtieri sullo Spin Time: «Non stai comprando il box di casa tua». E parte la diffida

Foto: Imagoeconomica / Luigi Mistrulli (31 luglio 2026)

Il regalo agli occupanti

La destra denuncia la mancanza di trasparenza contro un'operazione che impegna decine di milioni di soldi dei romani. Rampelli presenta un'interrogazione a Piantedosi

Un’operazione da decine di milioni di euro, che però il sindaco Roberto Gualtieri tratta «come se stesse acquistando un box auto per la propria abitazione»: «senza il necessario coinvolgimento degli organi competenti e senza la dovuta trasparenza nei confronti dell’Assemblea e dei cittadini». Per questo FdI ha formalmente diffidato il primo cittadino dal procedere con l’acquisto dello Spin Time, lo stabile occupato al centro di Roma e sgomberato dopo un incendio qualche giorno fa. «I romani – ricordano – non possono essere chiamati a finanziare con le proprie tasse quelle che appaiono come operazioni dettate da logiche politiche e di consenso».

Rampelli interroga Piantedosi e avverte Gualtieri

Il Comune vorrebbe acquistare lo Spint Time, sostanzialmente, per regalarlo agli occupanti. Sul caso è intervenuto anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, lanciando un appello al Campidoglio e annunciando una interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Il Campidoglio – è stato l’appello di Rampelli – eviti di acquistare l’edificio e di regalarlo ad Action o a chi per essa, dando il segnale a spese dei cittadini che agire nell’illegalità conviene visto che puoi ritrovarti con un appartamento regalato, creando un precedente inaccettabile destinato a ovvia emulazione. Chi occupa uno stabile può diventarne proprietario grazie ai soldi dei contribuenti che invece vivono nel rispetto delle leggi».

Rampelli quindi ha chiesto di risolvere l’emergenza abitativa delle persone rimaste senza casa, ma anche che «la magistratura persegua con rigore il reato di occupazione abusiva, riprenda il filone di indagine finito su un binario morto del racket gestito da taluni movimenti per la casa e indaghi su tutte le attività illecite che si svolgono negli stabili occupati ed espungano il crisma dell’impunità».

FdI Roma diffida il sindaco

L’acquisto dello Spin Time, ha ricordato FdI di Roma, è un passo che «non può essere deciso nelle stanze del Campidoglio con il solo avallo di qualche esponente della sinistra o di intellettuali schierati». «L’utilizzo di risorse pubbliche impone procedure trasparenti, confronto istituzionale e il pieno coinvolgimento dei Consiglieri che per legge hanno un chiaro mandato ispettivo, di vigilanza e controllo», hanno ricordato in una nota il presidente e il vicepresidente della Federazione romana di FdI Marco Perissa e Daniele Rinaldi, e i consiglieri del gruppo capitolino di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi, Federico Rocca, Giovanni Quarzo, Francesca Barbato e Stefano Erbaggi.

«Gualtieri si comporta come se stesse acquistando un box auto per casa sua»

«È inaccettabile – si legge ancora nel comunicato – che un’operazione di questa portata venga condotta nel mese di agosto, in tutta fretta e senza alcun confronto, per poi arrivare in Aula con decisioni già confezionate, come già avvenuto per i circa 20 milioni di euro impiegati per l’acquisto dell’immobile di via Bibulo».

«Gualtieri – prosegue la destra – si comporta come se stesse acquistando un box auto per la propria abitazione, dimenticando che qui si stanno impegnando risorse pubbliche e che ogni euro speso appartiene ai romani. Per questo chiediamo che la Giunta riferisca nel dettaglio sullo stato della trattativa, sulle risorse che intende impiegare e sulle motivazioni di una scelta che riteniamo profondamente sbagliata. Si faccia finalmente chiarezza anche sui criteri con cui Roma Capitale decide di acquistare alcuni immobili e non altri».

Gli esponenti di FdI Roma hanno quindi sottolineato che si tratta di «una questione fondamentale: le scelte vengono compiute sulla base delle reali esigenze dei cittadini oppure del colore politico di chi occupa quegli immobili? I romani hanno il diritto di sapere quali siano i parametri adottati dall’Amministrazione quando si impegnano decine di milioni di euro di denaro pubblico. Prima le risposte, regole certe poi le trattative, non il contrario».

