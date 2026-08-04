Allarme salmonella nella uova di Eurospin: quali sono i lotti e il marchio che risultano contaminati

Foto: ANSA / EPA/NARENDRA SHRESTHA

La nota del Ministero

Allarme salmonella in alcuni lotto di uova. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo per un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin, per rischio microbiologico di salmonella enteritidis.

Il prodotto in questione è venduto in cartoni da 6 uova, con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026 (la pubblicazione sul sito è arrivata però solo ieri, lunedì 3 agosto). A produrlo è l’azienda Agricola TreValli Società Cooperativa (Gruppo Aia-Veronesi), presso lo stabilimento a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il Ministero ha consigliato di “riportare il prodotto al punto di vendita per la sostituzione” e quindi di non consumarlo.

Lo stesso lotto, con identica data di scadenza, era già finito al centro di altri richiami diffusi nei giorni scorsi per prodotti commercializzati con marchi diversi: il 27 luglio per le uova a marchio AIA e il 31 luglio per quelle a marchio Selex. Si tratta quindi dello stesso lotto distribuito attraverso differenti canali della grande distribuzione. Anche in questo caso, il consiglio del Ministero è stato quello di restituire il prodotto al punto di acquisto e di non consumarlo.

Salmonella nelle uova, cosa fare

Come ricorda l’Istituto superiore di Sanità, la salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche, ed è presente in natura con più di 2000 varianti (i cosiddetti sierotipi) ma i ceppi più frequentemente diffusi nell’uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare, sono proprio S. enteritidis e S. typhimurium, responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica.

Per ridurre il rischio di contaminazione, è essenziale adottare alcune semplici ma efficaci pratiche di igiene. Innanzitutto, è importante lavare sempre le mani prima e dopo aver maneggiato le uova. Inoltre, le superfici e gli utensili utilizzati per la preparazione delle uova devono essere puliti accuratamente. La cottura delle uova è un altro aspetto cruciale. È consigliabile cuocere le uova fino a quando il tuorlo e l’albume non siano completamente solidi. Evitare di consumare uova crude o poco cotte è una misura fondamentale per prevenire infezioni.