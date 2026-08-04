Capri diventa area marina protetta: approvata la legge che tutela una delle isole italiane più famose nel mondo

Foto: Ansa foto archivio / Archivio (Luglio 2016)

La soddisfazione di FdI

Da Punta Campanella ai Faraglioni uno scenario paesaggistico mozzafiato che da decenni incanta tutte le star

Capri diventa area marina protetta. Con l’approvazione definitiva del disegno di legge da parte della VIII Commissione Ambiente in sede legislativa, si è concluso alla Camera l’iter parlamentare che istituisce la nuova AMP, segnando una svolta storica per la tutela del patrimonio naturale dell’isola. Grande merito va a Fdi, con Lavinia Mennuni, senatrice del partito, che aveva presentato la proposta di legge.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica provvederà, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, agli adempimenti necessari per renderla operativa. Il provvedimento modifica, inoltre, la denominazione dell’area marina di reperimento “Penisola della Campanella – Isola di Capri”, distinguendo definitivamente le due realtà: “Punta Campanella” e “Isola di Capri”, ciascuna con un proprio percorso gestionale.

Colmata una grave lacuna storica

L’istituzione dell’Area Marina Protetta di Capri, fa sapere Marevivo, “colma una storica lacuna nel sistema nazionale delle aree marine protette. Pur essendo una delle isole più conosciute e visitate del Mediterraneo, nonché un patrimonio naturalistico di valore internazionale, Capri era infatti ancora priva di uno strumento di tutela dedicato. Con l’approvazione della legge questa anomalia viene finalmente superata, segnando un ulteriore passo decisivo verso gli obiettivi fissati dall’Unione Europea con la Strategia 30×30, che mira a proteggere almeno il 30% delle aree marine”.

Rotelli: “Raggiunto un risultato storico”

“Il presidente della Commissione ambiente della Camera, Mauro Rotelli, di FdI esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. “Spetterà al Ministero dell’ambiente il compiuto di perimetrare l’area rendendo operativa ogni tutela connessa allo status di area protetta. Esprimo profondo apprezzamento per il voto unanime tra maggioranza e opposizione che ha condotto in maniera rapida all’approvazione della legge in sede legislativa, nonché per l’ennesimo segnale in direzione della tutela della biodiversità marina e non solo dimostrata da questo Governo e dalla sua maggioranza. Si compie un passo in avanti nei confronti della realizzazione degli obiettivi di centrare il target europeo della Strategia sulla biodiversità “.

Da Curzio Malaparte a Jacqueline, un paradiso italiano

Considerata unanimamente come una delle più belle del mondo, resa celebre prima della guerra da Curzio Malaparte, che aveva un famosa villa nell’isola e una relazione con la mamma di Gianni Agnelli, icona di bellezza e di fascino: da Capri passò Jacqueline Kennedy e sono passate tutte le più grandi star del mondo. Un altro patrimonio nazionale inestimabile.