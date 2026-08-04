Tetto agli studenti stranieri nelle classi, Laura Marsilio: “Bene Valditara, lo fece anche la giunta romana”

Foto: Ansa / Riccardo Antimiani ( 08/4/2026 )

Apprendimento dell'italiano

La responsabile del dipartimento Scuola di FdI ed ex assessore ha precisato che «rimane giusto l'intento rimane giusto l'intento e soprattutto bisogna proseguire nel dare fondi alle scuole per far imparare l'educazione civica e l'italiano, come facemmo in quel progetto chiamato in modo preveggente "Fratelli d'Italia - scuole di solidarietà»

«Bene il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che riscopre le buone pratiche che la destra romana fece per prima, ovvero applicare la direttiva di creare classi con equa ripartizione tra alunni italiani sulla linea del caso della scuola Pisacane di Roma con il tetto al 30% nelle classi». Sono le parole di Laura Marsilio, responsabile del dipartimento Scuola per FdI ed ex assessore nella giunta di Gianni Alemanno a Roma. Il riferimento è all’intervista rilasciata dal titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito a La Verità. Valditara ha sottolineato che «è importante una circolare che ribadisca, rafforzi, renda più efficace la direttiva già prevista» e « in particolare con riguardo alle competenze linguistiche».

Marsilio ha sottolineato che, all’epoca, «per gli alunni nati in Italia si poteva arrivare al 50%. Ci fu la polemica se dovessero essere destinatari anche gli stranieri nati qua: la legge sulla cittadinanza e sul buon senso ci fece decidere per il “Sì” e quindi da distribuire, perché l’integrazione è un fatto culturale». Come ha spiegato il ministro, «tutte le ricerche dimostrano che quando in una classe è molto elevato il numero di stranieri che non conoscono bene la cultura e la lingua del Paese ospitante è più difficile l’integrazione e ci sono peggiori risultati scolastici. E anche gli studenti italiani riscontrano una diminuzione delle performance».

Marsilio: «Bene Valditara sul tetto al 30% sugli studenti stranieri nelle classi»

La responsabile del dipartimento Scuola per FdI ha anche spiegato che «in alcune aree sarà forse difficile attuare la circolare che il ministro vorrebbe applicare, perché ormai è troppo alto il numero di stranieri». Nonostante ciò, «rimane giusto l’intento e soprattutto bisogna proseguire nel dare fondi alle scuole per far imparare l’educazione civica e l’italiano, come facemmo in quel progetto chiamato in modo preveggente “Fratelli d’Italia – scuole di solidarietà». Secondo Marsilio, iniziative come questa sono «la dimostrazione che il centrodestra ha omogeneità di programmi e valori».