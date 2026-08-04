Il dolore di Eugenia Roccella: “Si chiude un periodo di straziante attesa. Grazie a tutti quelli che mi sono vicini”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (4 agosto 2026)

Ritrovato il corpo del marito

Il ministro della famiglia in un commovente post esterna il suo dolore per il ritrovamento del coniuge Luigi Cavallari che era disperso dal 27 giugno

Eugenia Roccella, affranta dal dolore per la scoperta del corpo del marito, Luigi Cavallari, disperso dal 27 giugno scorso, dopo un tuffo nel lago di Vico, ringrazia pubblicamente tutti quelli che le sono vicini e tutti quelli che si sono adoperati per recuperare il corpo del coniuge. Mentre arriva la solidarietà bipartisan per il ministro della famiglia.

Le parole di Roccella

“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia”, scrive Eugenia Roccella.

“Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”, conclude Roccella.

La solidarietà bipartisan

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto esternare al ministro, “i sentimenti di cordoglio miei e dell’intera Aula”. Un abbraccio al ministro Eugenia Roccella e a tutti i suoi cari in questo momento così difficile. Sincero cordoglio da parte mia e della Camera dei deputati”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“I deputati di Fratelli d’Italia si stringono alla propria collega ed amica Eugenia Roccella in questo momento difficile e drammatico che Eugenia ha affrontato e continua affrontare come sempre con dignità, compostezza e integrità. Un sentito ringraziamento va alle donne e agli uomini che con professionalità e dedizione hanno preso parte alle ricerche”, scrive Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera.

“La Lega esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto attorno alla ministra Eugenia Roccella e alla sua famiglia, a seguito del ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari. Alla ministra e ai suoi cari le più sentite condoglianze.” Lo si legge in una nota.

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio al Ministro Eugenia Roccella e ai suoi familiari a seguito del ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari.In questo momento di grande dolore, ci uniamo con rispetto, vicinanza e partecipazione al loro lutto. Al Ministro e a tutti i suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze” scrive il gruppo di Ecr-FdI.

“Ci stringiamo con affetto alla ministra Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari. A lei, ai figli e ai loro cari rivolgiamo le più sincere condoglianze e rinnoviamo la nostra vicinanza in questo momento di dolore”. Così in una nota i deputati e i senatori di Noi Moderati.

Un forte abbraccio all’amica e ministro Eugenia Roccella. Sono vicino a lei e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande dolore”. Lo scrive su X il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

“Purtroppo è successo quello che temevamo in queste settimane e che ci addolora moltissimo. Nel momento della tristezza per la scomparsa di un familiare, la politica dimostri in modo unitario la propria umanità: a nome del mio partito le esprimo massima vicinanza”, dice il senatore di Azione, Marco Lombardo.