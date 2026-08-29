Us Open, 3 italiani subito in campo: Paolini, Stefanini e Cinà. E l’eterno Djokovic, 4 volte campione a New York, tenta l’impresa: sfiderà Navone

Foto: Foto Ansa / Sarah Yenesel e Christophe Petit Tesson (Agosto 2025e maggio 2026)

Gli azzurri a New York

Us Open, sul cemento di New York debuttano i primi azzurri, con un possibile derby al secondo turno per Paolini e Stefanini, mentre nella notte newyorkese i riflettori saranno puntati sull’esordio di Djokovic, che torna in campo dopo 4 vittorie sui campi americani di Flashing Meadows e 25 titoli Slam conquistati.

Sono tre gli italiani che scenderanno in campo domani, nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione. A New York, alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma sul Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto, sempre nel singolo femminile, anche l’esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l’ucraina Dayana Yastremska.

Us Open, tre italiani subito in campo

Se entrambe (Paolini e Stefanini) dovessero vincere al debutto si affronterebbero poi in un derby tricolore con un posto al terzo turno in palio. Attesa elettrizzante nella speranza di piazzamenti e proseguimento dell’agone d’oltreoceano per i nostri azzurri, orfani di Sinner.

E Djokovic ci riprova: riflettori sulla sfida contro Navone

Al maschile, invece, sarà in campo Federico Cinà, pure lui promosso dalle qualificazioni, nell’ultimo match sul campo 17, contro lo statunitense Alex Michelsen.

Nella prima sessione serale sull’Arthur Ashe, infine, luci su Novak Djokovic, quattro volte vincitore degli Us Open, che inizierà il suo inseguimento verso il venticinquesimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. Chiuderà il programma, a ruota, il derby tra Venus Williams e Sofia Kenin.

(Italpress)