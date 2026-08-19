Terrore in spiaggia, lo squalo bianco azzanna il bagnino e lo trascina a fondo: si salva per miracolo sganciando la boa (video)

Foto: Ansa foto archivio / Photo Pherbert (Maggio 2024)

A pochi metri dalla costa

Il bagnino è riuscito a liberarsi mentre il giovane esemplare di tre metri lo stava azzannando

Greg Wilfert non dimenticherà mai quell’incontro in mare. Il peggiore possibile per un uomo. Lo squalo bianco, il più terribile, lo ha trascinato sott’acqua, nel Maine. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi.

La vicenda

boa di salvataggio in plastica rigida (il siluro rosso che i bagnini tengono legato alla vita con una corda). Lo squalo ha confuso la boa rossa per una preda e l’ha trascinata a fondo, tirando giù anche l’uomo per circa un metro e mezzo. Il bagnino ha mantenuto la calma e ha sganciato immediatamente la fibbia della cintura a cui era legata la corda. Come lui stesso ha raccontato nelle interviste video, lo squalo bianco ha azzannato esclusivamente la(il siluro rosso che i bagnini tengono legato alla vita con una corda). Lo squalo ha confuso la boa rossa per una preda e l’ha trascinata a fondo, tirando giù anche l’uomo per circa un metro e mezzo. Il bagnino ha mantenuto la calma e ha sganciato immediatamente la fibbia della cintura a cui era legata la corda. Una volta libero dal peso della boa, è riuscito a risalire a galla e a nuotare rapidamente verso la riva senza che lo squalo lo attaccasse nuovamente.

L’attacco a pochi metri dalla costa

L’attacco al bagnino Greg Wilfert a Scarborough Beach (Maine) è avvenuto a circa 45 metri dalla costa (corrispondenti a 50 yarde nei rapporti ufficiali della polizia). L’uomo stava effettuando una nuotata di pattugliamento quotidiano verso le boe di segnalazione più esterne quando lo squalo bianco ha azzannato il suo siluro di salvataggio. La distanza ravvicinata alla riva ha confermato l’allarme lanciato dai biologi marini quest’estate, secondo cui un numero insolito di giovani squali bianchi sta frequentando le acque molto basse vicine alle spiagge del Maine per cacciare.

Era giovane e lungo tre metri

Sulla base dei morsi e dei segni lasciati sulla boa di salvataggio in plastica, i biologi marini del Maine Department of Marine Resources hanno stimato che si trattava di uno squalo bianco giovane, lungo tra i 2,5 e i 3 metri. Gli esperti hanno confermato che non si è trattato di un attacco predatorio mirato all’uomo. Lo squalo ha compiuto un cosiddetto “morso di prova” sulla boa rigida rossa, scambiandola per una possibile preda (come una foca) a causa delle vibrazioni in acqua. Appena ha percepito la consistenza della plastica, ha mollato la presa.