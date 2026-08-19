Elicottero precipita in Kenya, sette morti: tra le vittime l’imprenditore di origini italiane Michele Sensi-Contugi e sua moglie

Foto: Ai e X

La tragedia

L’imprenditore 44enne di origini toscane guidava il Centro di intelligence strategica dell’Ecuador ed era stato ministro del Governo del conservatore Daniel Noboa, di cui era uno dei collaboratori più fidati

C’è anche un cittadino italiano tra le sette vittime dell’incidente aereo avvenuto mercoledì mattina nel nord del Kenya. Michele Sensi-Contugi, 44 anni, imprenditore italo-ecuadoriano ed ex ministro del governo di Quito, viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan Vásconez sull’elicottero precipitato ai piedi del monte Ololokwe, nella contea di Samburu. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta: con la coppia c’erano altri quattro turisti e il pilota.

L’Ambasciata d’Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per seguire il caso e fornire assistenza sul posto. Le autorità keniane non hanno ancora comunicato le identità degli altri passeggeri.

Lo schianto durante il volo verso Ewasonyiro

Il velivolo, un Eurocopter EC130 B4 immatricolato 5Y-GYM, era decollato da Loisaba ed era diretto a Ewasonyiro. Il contatto si è interrotto intorno alle 9.13, ora locale, mentre l’elicottero sorvolava l’area di Kirish, non lontano dal monte Ololokwe e a oltre duecento chilometri a nord di Nairobi.

Dalla zona dell’impatto si sono levate una colonna di fumo nero e fiamme visibili a distanza. Le prime segnalazioni sono arrivate dagli abitanti, mentre polizia, Croce Rossa e squadre di emergenza cercavano di raggiungere il relitto in un territorio impervio. Per ispezionare dall’alto il punto dello schianto sono stati impiegati anche alcuni droni. Quando i soccorritori sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei sette occupanti.

#ATENCION | Así quedó el helicóptero donde se transportaba el funcionario ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa: totalmente calcinado y destruido tras estrellarse este miércoles en el norte de Kenia. El fuerte impacto provocó un incendio inmediato en la aeronave, lo que… pic.twitter.com/QmNFoZWcig — CENTRO Digital (@radiocentroec) August 19, 2026

La Kenya Civil Aviation Authority ha confermato l’incidente e avviato il coordinamento tra gli enti coinvolti. «Il Dipartimento investigativo sugli incidenti aerei sta conducendo le indagini sulle circostanze dell’incidente», ha comunicato l’autorità. Al momento non vengono formulate ipotesi sulle cause: dovranno essere esaminati il relitto, i dati disponibili sul volo e le condizioni incontrate lungo la rotta.

Chi era Michele Sensi-Contugi

Nato in Italia nel 1982 da padre italiano e madre ecuadoriana, Sensi-Contugi proveniva da una famiglia di origini toscane. Aveva costruito la propria carriera imprenditoriale in Ecuador, operando in diversi settori, dalla produzione di materiali plastici e in gomma all’abbigliamento e alle biotecnologie.

Il suo nome era poi entrato nel ristretto gruppo di collaboratori del presidente conservatore Daniel Noboa. Tra i sostenitori della campagna elettorale del 2023, nel gennaio successivo era stato nominato direttore generale del Centro di intelligence strategica dell’Ecuador, il Cies. Nell’aprile 2024 Noboa gli aveva affidato il ministero del Governo, incarico ricoperto fino all’agosto dello stesso anno, quando era tornato alla guida dell’intelligence. Una figura potente ma riservata, considerata molto vicina al capo dello Stato.

Insieme a lui è morta la moglie Stephany Hollihan Vásconez, designer e imprenditrice ecuadoriana. La conferma del decesso della coppia è arrivata da fonti vicine all’esecutivo di Quito.

Le indagini

Il monte Ololokwe, la cui sommità raggiunge circa duemila metri, è considerato sacro dal popolo Samburu. I suoi versanti rocciosi attirano escursionisti e viaggiatori diretti nelle riserve del Kenya settentrionale, dove gli spostamenti aerei e i voli panoramici collegano lodge e aree difficili da raggiungere via terra.

L’incidente riapre il problema della sicurezza dei collegamenti turistici interni. Soltanto pochi mesi fa, nell’ovest del Kenya, un altro elicottero era precipitato provocando sei morti, tra i quali un deputato. Il 28 ottobre scorso invece un’altra tragedia coinvolse ben 11 persone. Questa volta, per stabilire che cosa abbia interrotto il volo sopra Ololokwe, serviranno gli accertamenti degli investigatori aeronautici. Nel luogo dello schianto, intanto, sono cominciate le operazioni di recupero delle salme e dei resti del velivolo.