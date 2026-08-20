Riecco il tormentone: “Italiani ignoranti, noi immigrati vi paghiamo la pensione”: Sardone rilancia il caso che scatena la bufera social (video)

Foto: Facebook / Silvia Sardone (19 agosto 2026)

Siamo ancora a questo?

Integrazione e accoglienza, un dibattito sempre aperto, un equivoco che la sinistra cavalca da tempo: e siamo ancora alle risorse boldriniane che sostengono il sistema previdenziale...

Incredibile ma vero, siamo ancora alla favoletta degli immigrati che ci pagano la pensione, delle risorse boldriniane su cui graverebbero onori e oneri del nostro sistema previdenziale… Accoglienza e integrazione, un dibattito sempre aperto che oggi si scontra contro il muro di luoghi comuni e buonismo di ritorno che dà adito alla protervia – e spesso agli eccessi – di chi è accolto. Una narrazione demagogica che la sinistra ha alimentato per anni. Non stupisce allora che l’annosa discussione sempre aperta venga rilanciata in queste ore da un nuovo filmato postato da Silvia Sardone – e diventato virale in rete – che sta scatenando una pioggia di reazioni indignate che riaccendono la disputa.

“Italiani ignoranti, vi paghiamo la pensione”: la lite tra un’immigrata e un ignoto interlocutore

Dunque, a denunciare l’episodio è l’eurodeputata della Lega, la quale ha rilanciato sui propri canali social un video che ritrae una donna straniera, visibilmente agitata, impegnata in un acceso litigio verbale contro un interlocutore italiano. Nel filmato, girato in uno spazio pubblico, la donna dà vita a un vero e proprio sfogo infarcito di insulti e logori stereotipi: «L’Italia è per tutti, non solo per voi italiani str***i di merda, che non avete niente in testa. Siete troppo chiusi, siamo nel 2026 e adesso noi vi rispondiamo, non staremo più zitti».

Sardone rilancia il caso: il video scatena la bufera social e diventa virale in breve

Un’invettiva che sfocia in luoghi comuni su lavoro e sistema previdenziale, accreditati e virtualmente istituzionalizzati evidentemente, almeno in determinate frange della popolazione, anche se smentiti milioni di volte. Continuando ad alzare i toni, la donna arriva infatti a sostenere che siano gli immigrati a mantenere il Paese, lanciando accuse di pigrizia e ignoranza verso l’interlocutore di turno e i residenti del posto. «Andate a lavorare, noi lavoriamo per voi – tuona la donna con toni accesi –. Quando andiamo a sudare dalle sei di mattina fino alle quattro, ci siete voi? Siete in pensione: la paghiamo noi per voi! Siete troppo ignoranti, uscite un po’ dall’Italia per capire come funziona la vita».

Siamo ancora alle risorse boldriniane e agli immigrati che ci pagano la pensione?

Il video balza agli occhi di Silvia Sardone – come noto particolarmente sensibile e attiva sul tema – che in poche dalla pubblicazione del suo post su Facebook (che pubblichiamo sotto) raccoglie migliaia di commenti di sdegno da parte degli utenti sul web. In molti hanno risposto per le rime alle affermazioni contenute nel filmato, ricordando i decenni di contributi versati dai lavoratori italiani e stigmatizzando l’arroganza dell’aggressione verbale. «Io lavoro da quarant’anni e pago le tasse, con i vari sussidi che prendete siamo noi a mantenere voi», si legge tra le repliche più quotate sotto il post.

Integrazione e accoglienza, un dibattito sempre aperto, un equivoco che la sinistra cavalca da tempo

E alla fine dalla diatriba, la vicenda – e i commenti che ne sono scaturiti – non fanno che evidenziare una verità fattuale: la sfida tra accoglienza e integrazione è una sfida ancora aperta. E i suoi risvolti, rilanciati dalla cronaca politica e cittadina, insistono a spaccare le comunità e a minare la convivenza civile. La sinistra dovrebbe averlo capito ormai…