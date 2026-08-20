Zuckerberg e i social sotto accusa: la trappola della dipendenza dei minori rischia di costare 1.400 miliardi a Meta

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (Giugno 2026)

Crolla il titolo a Wall Street

Per diversi tribunali americani le piattaforme sono state studiate per creare profitto e indurre i giovani a non staccarsi dai social

Gli Usa fanno la guerra a ciò che hanno creato: i social. E Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook e Instagram, rischia il crollo. 1.400 miliardi di dollari è la cifra che diversi tribunali americani chiedono a Meta per la dipendenza creata ai giovani, con il titolo che ieri ha perso il 4 % in Borsa.

La vicenda e le accuse

Non è una sanzione burocratica europea, ma una vera e propria dichiarazione di guerra legale quella che arriva dagli Stati Uniti contro l’impero di Mark Zuckerberg. Ventinove Stati americani hanno unito le forze in una maxi-causa civile senza precedenti, formalizzando una richiesta di risarcimento astronomica contro Meta che potrebbe toccare i 1.400 miliardi di dollari. Al centro dell’imputazione non ci sono semplici violazioni della privacy, ma un’accusa molto più grave: aver progettato intenzionalmente le piattaforme Facebook e Instagram per agganciare i minori, sfruttando la vulnerabilità psicologica dei ragazzi per generare una dipendenza psicologica incontrollabile.

L’effetto scrolling

Secondo l’atto di accusa depositato dai procuratori generali, gli ingegneri di Meta avrebbero studiato a tavolino funzioni specifiche – come lo scrolling infinito e le notifiche push continue – con l’unico obiettivo di massimizzare il tempo trascorso online dai giovanissimi. Più i minori restano incollati allo schermo, più l’algoritmo macina profitti attraverso la vendita di spazi pubblicitari mirati.

Un conto potenzialmente letale per Meta

La cifra monstre di 1.400 miliardi di dollari nasce dal calcolo delle penali previste dalle leggi statali sulla tutela dei consumatori e sui minori. Ogni singola violazione documentata (ovvero ogni profilo di minore esposto a queste pratiche) può costare a Meta una sanzione fino a 5.000 dollari. Moltiplicando la sanzione per i milioni di utenti under 18 negli Stati Uniti, si arriva alla cifra teorica contestata dai procuratori.

Se i tribunali americani dovessero accogliere anche solo una frazione di questa richiesta, l’impatto economico per il colosso di Menlo Park sarebbe devastante, superando di gran lunga il valore di mercato dell’intera compagnia. Dal canto suo, Meta respinge con forza le accuse, difendendo gli strumenti di controllo parentale introdotti negli ultimi anni, ma la pressione politica e giudiziaria attorno a Zuckerberg non è mai stata così alta. Il titolo ha fatto registrare una perdita del 4% ieri a New York.

La psichiatra: «Giuste sanzioni, bene Meloni»

«Sono contenta che arrivino sanzioni pesantissime per le piattaforme social. Sono una progressista, non sono repressiva, ma nemmeno permissiva. Ha fatto bene il governo Meloni, e lo dico da donna che vota diversamente, a introdurre divieti sull’uso dei social per i ragazzini ma per questi colossi esiste solo la logica del profitto», così la psichiatra Donatella Marazziti.