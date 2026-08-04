Quattordicenne salva la madre dall’aggressione del padre: prima fa da scudo e poi chiama i carabinieri

Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (30/6/2026)

Il bambino eroe

Poco prima, il 35enne aveva litigato con la moglie 44enne, accusandola di averlo tradito. La discussione è poi sfociata nelle percosse violente da parte del coniuge. È stato provvidenziale l'intervento del figlio della coppia, che ha allertato le forze dell'ordine

Un ragazzino di 14 anni è riuscito a salvare la mamma dall’aggressione fisica del padre a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Era l’ora di cena quando i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione, dopo essere stati allertati dal 112. Poco prima, il 35enne aveva litigato con la moglie 44enne, accusandola di averlo tradito. La discussione è poi sfociata nelle percosse violente da parte del coniuge. È stato provvidenziale l’intervento del figlio della coppia, che ha allertato le forze dell’ordine. Dopo l’intervento, i militari sono riusciti a bloccare il marito della vittima, mentre lei è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e un trauma cranico. Come riporta il Quotidiano del Sud, durante i controlli e le perquisizioni nell’abitazione, al 35enne sono state sequestrate alcune dosi di marijuana. Alla fine è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Napoli, quattordicenne salva la madre dalle botte del padre

Durante il pestaggio, il figlio quattordicenne della coppia ha scelto di reagire, mettendosi in mezzo tra i genitori per fare da scudo alla madre e interrompere la violenza. Poi ha chiamato il 112 per far intervenire le forze dell’ordine e i soccorsi. Stando a quanto ha riportato la testata meridionale, i militari sono intervenuti tempestivamente appena hanno appreso la notizia. La vittima 44enne è stata sin da subito aiutata dal personale sanitario accorso sul posto, che poi l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale.

I casi analoghi di maltrattamenti e i “giovani eroi”

Non si tratta dell’unico caso in cui un giovane aiuta la propria madre a evadere dalle violenze domestiche. A gennaio 2026, in un’ abitazione a San Polo d’Enza, a Reggio Emilia, un uomo di 56 anni ha provato a costringere la moglie a un rapporto sessuale. Soltanto l’intervento del figlio nella colluttazione e la chiamata al 112 ha evitato le peggiori conseguenze. A marzo, un bambino di 9 anni di Brescia ha chiamato il 112 per denunciare le sevizie subite dalla madre, che era stata picchiata con un tubo dal compagno. Grazie al suo intervento, i carabinieri sono riusciti ad arrestare l’uomo.