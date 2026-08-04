Migranti, vertice Ue dopo il caos di Ceuta: sul tavolo anche gli hub per i rimpatri in Africa

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Videoconferenza informale

Sono riuniti da stamattina in videoconferenza i ministri dell’Interno dei Paesi membri dell’Ue, per cercare di trovare una linea comune dopo che l’afflusso di decine di migliaia di migranti, cittadini marocchini ma non solo, nell’exclave spagnola di Ceuta ha provocato uno scontro tra gli Stati europei.

L’anticipazione di Tajani

Si è parlato di cifre da record: quasi 50mila persone entrate in meno di 24 ore. Partecipano alla riunione anche i Paesi associati all’area Schengen (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il Servizio Europeo per l’Azione Esterna, Frontex, l’agenzia Ue per l’asilo e l’Europol. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato che sul tavolo ci sarà anche la creazione di “hub per il rimpatrio degli immigrati clandestini, con hub che possono essere creati nel continente africano” (si parla di Uganda, Ruanda, Ghana e altri).

La lettera di Meloni e Mette Frederiksen

Al termine della riunione informale la presidenza irlandese del Consiglio ha fatto sapere che non terrà alcuna conferenza stampa, altro segno delle profonde divisioni che percorrono gli Stati membri su un tema politicamente sensibile come le migrazioni. E’ spaccata anche la famiglia socialista: la lettera dei 22 capi di Stato e di governo che stigmatizzava le politiche spagnole reca la firma come prima firma accanto a quella della premier italiana, Giorgia Meloni, quella della danese Mette Frederiksen e del maltese Robert Abela, entrambi del Pse.

L’attenzione e la solidarietà

Ad esprimere solidarietà alla Spagna, nelle prime ore della crisi, è stato solo il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, portoghese e socialista (né il Portogallo né la Francia, gli unici Paesi Ue che hanno un confine terrestre con la Spagna e in teoria i più esposti ad eventuali movimenti secondari, l’hanno firmata). La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen (Ppe) non ha usato la parola solidarietà nella comunicazione pubblica nel suo primo messaggio. E’ in programma, invece, una conferenza stampa del commissario europeo agli Affari Interni Magnus Brunner (Ppe), intorno alle 13.