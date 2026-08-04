Forte scossa di terremoto a Pisa, paura e gente in strada ma nessun danno: evacuati il Comune e uffici pubblici

Foto: Ansa Foto / Mattia Del Punta (4 agosto 2026)

Magnitudo 4,3

La gente in strada per il boato. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione. Sospesa la circolazione ferroviaria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Eugenio Giani ha spiegato che ci sono, “verifiche in corso con il sistema regionale”. A Pisa numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l’evento come epicentro a Lucca ma senza conoscere ancora l’intensità della scossa. Negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada, ma per ora non ci sono segnalazioni di danni.

La scossa di 4,3 di magnitudo

Il terremoto avvertito stamani nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri dalla città pisana. Il sisma è avvenuto a una profondità di 8 km. La scossa ha provocato momenti di paura tra i cittadini. Numerose persone sono uscite dai negozi e dagli edifici per riversarsi in strada, mentre sono state disposte evacuazioni precauzionali in alcune strutture pubbliche, tra cui il Comune di Pisa, l’ospedale, il tribunale e l’università. Dopo i controlli, cittadini e dipendenti sono rientrati negli edifici. Continuano le attività di monitoraggio dell’area.

La Torre è regolarmente aperta al pubblico

La scossa ha fatto sussultare anche la celebre Torre, ma gli immediati controlli al monumento hanno escluso danni. Lo si apprende da ambienti vicini all’Opera della Primaziale Pisana ente non profit che sovrintende alla conservazione dei monumenti della Piazza del Duomo, tra cui il Duomo stesso, il Battistero e la Torre Pendente. Nei momenti immediatamente successivi alla scossa – viene spiegato – sono stati fatti cautelativamente scendere i turisti in visita e nessuno ha avuto problemi, tanto che dopo poco sono riprese le visite a tutto il complesso monumentale.

Sospesa la circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria nel nodo di Pisa “è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche. E’ quanto si legge sul sito di Trenitalia, nelle notizie sulla mobilità, dove si sottolinea che “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi”.