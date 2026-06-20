Angeli in divisa a Roma, i carabinieri formano una catena umana e salvano un 30enne pronto a buttarsi da Ponte Garibaldi (video)

Foto: X / RadioRoma.it (20 giugno 2026)

Un aiuto dal ponte da parte di angeli in divisa: Sì perché è stato un intervento provvidenziale e salva-vita quello dei carabinieri che nella notte tra venerdì e sabato 20 giugno hanno salvato un uomo che minacciava di volersi suicidare lanciandosi nel Tevere. Un intervento provvidenziale quello dei carabinieri che hanno compiuto un miracolo salvando la vita a un uomo che minacciava di volersi suicidare a Ponte Garibaldi a Roma.

Minaccia il suicidio nel Tevere: i carabinieri formano una “catena umana” su Ponte Garibaldi e lo salvano

I militari delle stazioni di Porta Portese, di Trastevere e del Radiomobile sono arrivati sul posto intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, trovando il 30enne, straniero, che si trovava già oltre il parapetto. I carabinieri hanno formato una ‘catena umana’ per raggiungerlo riuscendo poi a bloccarlo per il braccio e a metterlo in salvo. Una volta messo in sicurezza, quindi, l’uomo è stato portato all’Ospedale Santo Spirito per gli accertamenti del caso.

L’allarme, l’arrivo dei militari sul ponte, l’impresa disperata

Una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con uno straordinario salvataggio, un gesto d’eroismo quotidiano che rimette al centro il valore e l’umanità delle nostre forze dell’ordine. tutto accelera quando sono le due di notte e nel cuore di Roma scatta l’allarme. La segnalazione al numero di emergenza fa convergere sul posto a sirene spiegate le pattuglie dei Carabinieri della stazione di Porta Portese, di Trastevere e del Nucleo Radiomobile.

La “catena umana” dei carabinieri blinda in sicurezza il giovane su Ponte Garibaldi

All’arrivo delle gazzelle sul posto la situazione appare subito disperata: il giovane era già oltre il parapetto, sospeso nel buio sopra il fiume, in uno stato di totale alterazione e agitazione. Ogni secondo si rivela prezioso; ogni mossa falsa avrebbe potuto far precipitare la situazione e innescare il dramma. Ma è proprio in quei momenti che i militari hanno compiuto l’impresa, non facile. Senza esitare un solo istante, e superando ogni protocollo rigido per dare priorità alla vita umana, i carabinieri hanno agganciato le loro braccia l’uno all’altro, formando una vera e propria “catena umana” lungo la balaustra del ponte. Un ponte di carne e coraggio affacciato sul vuoto e sul buio.

Un intervento provvidenziale scattato a orologeria

Così, sfidando il pericolo, gli operatori sono riusciti a protendersi abbastanza da stabilire un contatto fisico e arrivare ad afferrare saldamente il trentenne per un braccio. Poi, nelle concitate e drammatiche fasi successive, la forza della catena umana ha avuto la meglio: i militari riescono a sollevare l’uomo e a riportarlo al sicuro sulla strada, definitivamente messo in sicurezza tra il sollievo generale.

Poco dopo, il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha preso in carico il giovane, disponendone il trasferimento all’ospedale Santo Spirito per i necessari accertamenti medici e psicologici. Un intervento perfetto e una sinergia a orologeria che ha dimostrato, ancora una volta, come dietro la divisa battano cuori capaci di scandire il ritmo del coraggio. (Sotto il video del salvataggio postato sui social da RadioRoma.it, quotidiano con notizie da Roma e dalla Regione Lazio su cronaca, attualità, politica, sport, cultura, spettacolo ed eventi).