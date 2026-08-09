Quando si perde il lavoro si perde anche una parte di sé: la disoccupazione può cambiare la personalità

Foto: Imagoeconomica / Saverio De Giglio (11 marzo 2022)

La ricerca: 16 anni di dati

Non è soltanto una questione economica: uno studio della Sapienza di Roma mostra che restare senza occupazione per un periodo prolungato può modificare equilibrio emotivo, comportamento e relazioni sociali

A mostrare il legame tra disoccupazione e trasformazioni della personalità è uno studio condotto da ricercatori della Sapienza Università di Roma, che ha analizzato l’evoluzione psicologica di 1.110 adulti seguiti per circa 16 anni. La ricerca ha utilizzato dati raccolti nel tempo per osservare non soltanto le conseguenze immediate della perdita del lavoro, ma anche gli effetti che possono emergere dopo mesi o anni di assenza dall’occupazione.

Il peso della disoccupazione sulla personalità

L’obiettivo era capire se un evento esterno come la disoccupazione potesse influenzare caratteristiche considerate relativamente stabili, come i tratti della personalità. Gli studiosi hanno preso in esame diversi aspetti psicologici, tra cui la coscienziosità, cioè la capacità di organizzarsi, mantenere impegni e perseguire obiettivi; la gradevolezza, legata alla disponibilità verso gli altri e alla qualità delle relazioni; e la stabilità emotiva, che riguarda la capacità di gestire stress, ansia e difficoltà. I risultati hanno indicato che la perdita del lavoro può associarsi a cambiamenti in queste dimensioni, soprattutto quando la condizione di disoccupazione si prolunga nel tempo.

Uno degli elementi più interessanti emersi dallo studio riguarda il fatto che la personalità non viene considerata soltanto come una caratteristica individuale con cui si nasce, ma come qualcosa che continua a svilupparsi anche nell’età adulta attraverso le esperienze di vita. Il lavoro, con le sue responsabilità, le relazioni quotidiane e gli obiettivi da raggiungere, rappresenta infatti un ambiente nel quale molte persone consolidano abitudini, capacità organizzative e sicurezza personale. La sua improvvisa perdita può interrompere questi processi e modificare alcuni equilibri psicologici.

L’impatto sull’ambiente familiare

La ricerca ha evidenziato inoltre che gli effetti della disoccupazione non riguardano esclusivamente chi perde direttamente il posto di lavoro. Le difficoltà occupazionali possono avere conseguenze anche sul partner, influenzando il clima familiare e la gestione delle responsabilità quotidiane. Questo risultato suggerisce che la disoccupazione debba essere considerata non soltanto come un problema economico individuale, ma come un evento capace di coinvolgere l’intero sistema di relazioni in cui una persona è inserita.

Gli autori della ricerca sottolineano comunque che i cambiamenti osservati rappresentano tendenze statistiche e non un destino inevitabile per ogni individuo. Fattori come il sostegno sociale, la possibilità di trovare una nuova occupazione, il livello di istruzione e le strategie personali per affrontare la difficoltà possono modificare profondamente l’impatto psicologico della disoccupazione. La ricerca, quindi, non racconta soltanto gli effetti negativi della perdita del lavoro, ma evidenzia anche quanto siano importanti le condizioni che aiutano le persone a mantenere fiducia, motivazione e capacità di adattamento.

Il lavoro come identità sociale

Per molte persone il lavoro non è soltanto un’attività necessaria per vivere, la professione definisce spesso il modo in cui ci presentiamo agli altri, il nostro posto nella società e la sensazione di avere uno scopo. Per questo motivo la disoccupazione può essere vissuta come una perdita personale prima ancora che finanziaria. Gli psicologi spiegano che il lavoro garantisce cinque elementi fondamentali per il benessere: una struttura del tempo, contatti sociali, obiettivi da raggiungere, un ruolo riconosciuto dagli altri e la possibilità di sentirsi utili. Quando questi elementi vengono meno improvvisamente, aumenta il rischio di isolamento e di perdita di motivazione.

Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel mondo centinaia di milioni di persone vivono condizioni di disoccupazione o di lavoro precario. Anche nei Paesi europei il problema riguarda soprattutto i giovani: nell’Unione europea il tasso di disoccupazione giovanile resta significativamente più alto rispetto alla media generale, mostrando quanto l’ingresso stabile nel mondo del lavoro sia diventato una fase complessa della vita.

Quando la crisi lavorativa entra nella vita privata

La perdita del lavoro raramente rimane confinata alla dimensione professionale. Le conseguenze psicologiche della disoccupazione possono infatti riflettersi sul modo in cui una persona vive i rapporti con il partner, la famiglia, gli amici e la società in generale. Il lavoro, oltre a garantire un reddito, rappresenta spesso una fonte di riconoscimento e di appartenenza: quando viene meno, alcune persone possono percepire un cambiamento del proprio ruolo all’interno delle relazioni quotidiane.

Nelle coppie, il problema non riguarda soltanto la riduzione delle entrate economiche. A pesare possono essere anche il senso di colpa, la paura di deludere il partner e la difficoltà ad accettare una nuova situazione di dipendenza economica. Chi perde il lavoro può sentirsi meno autonomo o meno utile, mentre il partner può trovarsi a sostenere un carico maggiore di responsabilità pratiche ed emotive. Questa nuova distribuzione dei ruoli può generare tensioni, soprattutto quando la fase di disoccupazione si prolunga nel tempo.

La ricerca psicologica ha evidenziato che lo stress legato alla mancanza di occupazione può modificare anche il comportamento nelle relazioni. Alcune persone tendono a chiudersi, riducendo i contatti sociali per vergogna o per il timore del giudizio degli altri; altre possono diventare più irritabili o meno disponibili al dialogo a causa dell’ansia e dell’incertezza. La difficoltà non nasce necessariamente da un cambiamento dei sentimenti verso gli altri, ma dalla pressione emotiva generata dalla situazione. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il senso di identità.

Oltre il dato economico

In molte società il lavoro è ancora uno dei principali elementi con cui una persona viene definita: “Che lavoro fai?” è spesso una delle prime domande che vengono rivolte quando si conosce qualcuno. Per questo motivo la perdita dell’occupazione può essere vissuta come una perdita di status sociale. La conseguenza può essere un progressivo isolamento, con alcune persone che evitano occasioni di incontro proprio per non dover parlare della propria condizione.

Lo studio della Sapienza ha inoltre osservato che gli effetti della disoccupazione possono estendersi anche al partner della persona senza lavoro, mostrando come una difficoltà individuale possa trasformarsi in un’esperienza condivisa dalla coppia. La crisi occupazionale diventa così un evento che coinvolge l’intero ambiente familiare, modificando abitudini, aspettative e progetti per il futuro. La disoccupazione può lasciare un segno nella vita psicologica di una persona, ma non determina in modo definitivo chi diventerà.

La personalità infatti non è una struttura immobile: cambia attraverso le esperienze, le difficoltà affrontate e le nuove opportunità che si presentano. Proprio per questo, secondo gli studiosi, affrontare la perdita del lavoro richiede strumenti che vadano oltre il semplice reinserimento economico. Servono percorsi capaci di sostenere anche la dimensione psicologica e sociale, aiutando le persone a recuperare fiducia, motivazione e senso di appartenenza.