Annega nel mare di Lecce il nipote della consigliera regionale dell’Emilia Elena Ugolini. Il cordoglio di FdI

Foto: Tgr Rai

La tragedia

Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio di ieri in mare a Rivabella, Gallipoli (Lecce). Tommaso Ugolini, originario di Bologna, era in vacanza in Salento con alcuni amici. Il giovane stava facendo il bagno insieme a un compagno quando improvvisamente è scomparso tra le onde. Notata l’assenza dell’amico, il ragazzo che era con lui in acqua ha lanciato l’allarme, facendo attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. Due bagnini di uno stabilimento balneare della zona si sono tuffati per recuperare il 19enne e riportarlo a riva. Sulla battigia sono iniziate subito le manovre di rianimazione, alle quali ha partecipato anche un medico che si trovava fuori servizio sulla spiaggia. Il suo intervento si è rivelato vano. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha proseguito le operazioni con il massaggio cardiaco per circa 45 minuti, per il giovane però non c’è stato nulla da fare.

Chi è Tommaso Ugolini, nipote della consigliera regionale Elena Ugolini

Tommaso Ugolini è nipote della consigliera regionale Elena Ugolini, già sfidante del presidente Michele de Pascale alle ultime elezioni in Emilia-Romagna. Il fatto è accaduto a Gallipoli, in provincia di Lecce. “Desidero esprimere alla famiglia tutta, agli amici e alla comunità del liceo Malpighi il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale per la tragica e prematura scomparsa di Tommaso Ugolini”, lo piange il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Anche il segretario regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, si unisce al lutto. “A nome di tutta Forza Italia Emilia-Romagna esprimo alla famiglia Ugolini il cordoglio per la tragica scomparsa di Tommaso- dice Vignali- un abbraccio particolare va alla collega consigliera regionale Elena Ugolini”. “Esprimo a Elena Ugolini e a tutta la sua famiglia la mia più profonda vicinanza per la tragica e prematura scomparsa del nipote Tommaso. In questo momento di dolore, così difficile da affrontare, rivolgo alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene il mio più sincero cordoglio e un pensiero commosso”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.